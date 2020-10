Nicht dem Klicken erliegen

Speyer.Fünf Geschäfte in zwei Stunden – das klingt viel für den Durchschnittskunden. Beim Abendbummel durch die Speyerer Innenstadt war der Zeitrahmen durchaus angepasst und gut ausgefüllt. Zum zweiten Mal hatte die Wirtschaftsförderung zum Spaziergang zu ausgewählten Einzelhändlern in der City eingeladen. Verbunden war der mit mehr als einem Aha-Effekt.

Bücher restaurieren? Damit hat man nicht täglich zu tun. Bei Petra Brinkmann erfuhren die Teilnehmer, wie es geht. Seit 1992 ist sie Mitglied der Internationalen Arbeitsgemeinschaft der Archiv-, Bibliotheks- und Graphikrestauratoren. Bekannt war den wenigsten, dass im Sophie-la-Roche-Haus mit der Galerie Kulturraum im Obergeschoss und dem Antiquariat Marsilius im hinteren Bereich des Erdgeschosses Brinkmanns Fachwerkstatt zu finden ist.

Mehr ins Auge gefallen ist dagegen Shayoun, die Manufaktur für Naturprodukte, am Eingang des Durchgangs zum Kornmarkt. Die Auslage in den Schaufenstern wurde, wie eine Rundfrage ergab, schon von vielen studiert. Groß war das Interesse an der Verbindung traditioneller chinesischer Pflanzenheilkunde mit der Kompetenz im Bereich Kosmetik.

Teekontor und Unverpackt-Laden

Genussmomente anderer Art gab es im Teekontor und im Unverpackt-Laden. Während Mathias Münzenberger in der Rossmarktstraße über Herkunft, Besonderheit und Geschmack unterschiedlichster Teesorten erzählen konnte, schloss sich im Kaufladen Unverpackt in der Großen Greifengasse der Kreis. „Unseren Tee bekommen wir vom Teekontor“, berichtete Sophie Etzkorn, die das Geschäft mit Luise Sobetzko im Dezember 2019 eröffnet hatte.

Gerade rechtzeitig zum Weihnachtsgeschäft war das wohl. Aber nicht allzu lange, bevor Corona die Welt in Atem setzte. Dennoch versichert Etzkorn: „Für uns war das weniger schlimm als für die Gastronomie oder Bekleidungsgeschäfte.“ Durch den Vertrieb von Lebensmitteln und Drogerieartikeln durfte der Laden weiter öffnen, während andere geschlossen bleiben mussten.

„Wir hatten das Glück, Stammkundschaft aufbauen zu können“, sagt Etzkorn. Die sei zwar nicht mehr so häufig gekommen, habe dafür aber mehr gekauft. Wie gut das Vermeiden von Plastikmüll gelingt, brachte sie den Besuchern, die zur Minimierung der Infektionsgefahr in fünf Gruppen aufgeteilt waren, anschaulich näher. Zwei gegenübergestellte Einkaufskörbe zeigen deutlich, wie wertvoll Wiederverwertung von Verpackungen durch den Einsatz im Kaufladen ist. Alte Marmeladengläser nun mit Nüssen oder Müsli zu füllen, machte für die Gäste des Abendbummels durchaus Sinn.

Überrascht wurden sie von einem Detail: „Alle zwei Wochen stellen wir zur Abfuhr gerade mal einen gelben Sack raus.“ Der Inhalt sei meist Stretchfolie angelieferter Paletten. Perplex waren die Spaziergänger aufgrund einer Zahl, die Lukas Bonn in den Raum stellte. Der Geschäftsführer von „Sakul“, einem Sportbekleidungsgeschäft auf der Maximilianstraße, sprach von 9000 Euro Miete, die er monatlich bezahlen muss. In Corona-Zeiten ein hartes Brot. „Wir haben 30 Prozent weniger Umsatz“, schilderte er die aktuelle Lage. Daran, seine Ware online zu vermarkten, denkt er nicht: „Ich bin oldschool. Meine Oma hat mir das so beigebracht und ich praktiziere es gerne weiter.“ Er brauche den persönlichen Kontakt zu den Kunden.

Für Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD), die die Gruppen vom Geschirrplätzel aus auf diese abendliche „Geschäftsreise“ schickte, war gerade die Pandemie ein wichtiger Auslöser dafür, aufzuzeigen, was die Stadt im Einzelhandel zu bieten hat. „Die Attraktivität in den Innenstädten bedient kein Amazon“, machte sie deutlich und appellierte daran, „nicht abends schnell dem Klicken zu erliegen.

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 15.10.2020