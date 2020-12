Nicht jeder Baum wächst

Speyer.„Schade, dass einmal mehr eine gute Aktion zerredet wird“, so reagieren Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler und Stadtwerkechef Wolfgang Bühring auf die Kritik der Grünen zum Crowdfunding „Bäume für Speyer“ in einer Stellungnahme. Was diese Aktion mit dem Stadtwald zu tun haben könnte, erschließt sich den beiden Beteiligten nicht.

Auch sei die Kritik am Umgang mit Stadtbäumen zumindest teilweise unsachlich. Baumfällungen erfolgten aufgrund von Krankheiten und aus Gründen der Verkehrssicherheit. Darüber werde seit Jahren in den entsprechenden Ausschüssen berichtet. Wohnbauflächen, Gewerbeansiedlung und soziale Einrichtungen seien essentiell für Speyer und dort gefällte Bäume würden regelmäßig von Ausgleichsflächen und Neupflanzungen begleitet.

„Bäume haben durch Verdunstung und Schattenwurf einen abkühlenden, luftbefeuchtenden Effekt und damit eine Klimawirkung. Die Verwaltung hat oft dargelegt, dass bei zunehmend wüstenhaftem Klima in unserer Stadt nur noch wenige heimische Bäume zur Entwicklung gebracht werden können. Möglich ist das zum Beispiel mit der Hainbuche – just das Bäumchen also, das auch auf dem Foto der Grünen zu sehen ist. Der zweite Baum aus der Aktion, ein Feldahorn, ist ebenso ein heimischer Baum“, heißt es in der Presseerklärung weiter.

Die Initiatoren der Aktion hätten es begrüßt, wenn sich der Kreisverband erkundigt hätte und sich an der Aktion beteiligen würde. Stattdessen bleibe die Erkenntnis, dass eine Absicht noch so gut sein könne, es lasse sich immer noch etwas Schlechtes daran finden, so die Erklärung. zg

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 10.12.2020