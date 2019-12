Nikoläuse sammeln Spenden

Speyer.Im Advent waren die sozial engagierten Motorradfahrer in Speyer einmal mehr unterwegs, um Spenden für das Kinderhospiz Sterntaler in Dudenhofen zu sammeln. Am Nikolaustag legten sie Stopps vor dem Altpörtel und am Dom ein. Beide Sammelpunkte im Herzen der Stadt waren gut gewählt und so mussten die Biker die zahlreichen Passanten nicht lange um einen Obolus für die gute Sache bitten.

An der mittlerweile fünften Rundfahrt durch die Südpfalz waren nach Auskunft von Initiativen-Sprecher Patrick Kuntz 35 Santas in traditionellen Nikolausgewändern beteiligt. Neben den herausgeputzten Harleys erfreuten sich zwei dreirädrige Trikes sowie zwei Kleintransporter der Marke Piaggio Ape Aufmerksamkeit.

Stationen auf der Nikolaustour waren neben Speyer Maikammer, Kirrweiler, Edenkoben, Queichheim, Landau, Lustadt, Germersheim, Dudenhofen und der Weiherhof in Weingarten.

Es blieb nicht beim Sammeln von Spenden. Die Biker besuchten auch Senioren in Altenheimen der Domstadt und erfreuten Kinder in Grundschulen und Kitas mit besonderen Aktionen. Kuntz hofft, dass der Rekordwert des Vorjahres von 25 000 Euro übertroffen wird, heißt es in einer Presseerklärung. mey

