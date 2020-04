Notfallbeutel für wohnungslose Menschen

Speyer.Speyer hält zusammen und hilft Menschen, die von der Corona-Pandemie am stärksten betroffen sind. Das zeigte sich in den vergangenen Wochen bereits mehrfach. In Zusammenarbeit zwischen der Wohnraumsicherung der Stadt und der Sozialen Anlaufstelle Speyer (SAS) wurden nun Notfallbeutel für wohnungs- und obdachlose Menschen zusammengestellt und an die Betroffenen übergeben, heißt es in einer Pressemitteilung.

Die Notfallbeutel enthielten Lebensmittel wie Tee, Kaffee, Konserven und Kekse, aber auch Hygieneartikel wie Duschgel und Händedesinfektionsmittel und einen Übersichtsflyer mit Hilfsangeboten. Gepackt wurden die über 100 Beutel vom ehrenamtlichen Team der SAS, um anschließend von der Wohnraumsicherung der Stadt kontaktlos an den zuvor abgesprochen Orten und in den Notunterkünften übergeben zu werden.

„Wohnungs- und obdachlose Menschen sind eine Risikogruppe und ihr Hilfsnetz, das sie sonst über den Tag rettet, bricht infolge der Corona-Pandemie völlig weg“, erklärt Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler. „Ich bin deshalb sehr dankbar, dass sich die Wohnraumhilfe der Stadt und die Soziale Anlaufstelle zusammengeschlossen haben und unbürokratisch Hilfe leisten“, so die Stadtchefin weiter.

Bürgermeisterin Monika Kabs betont: „Auch die Speyerer Tafel und die ,MahlZeit‘ der Protestantischen Gesamtkirchengemeinde versorgen Bedürftige. Wir erreichen mit diesen Angeboten aber leider nicht alle Menschen und so sind die Notfallbeutel eine wichtige Ergänzung.“ Die Lebens- und Hygienemittel wurden aus Spendengeldern bezahlt, die extra für die SAS und bereits vor der Corona-Pandemie auf einem städtischen Verwahrkonto eingegangen waren. Am Gründonnerstag fand zudem auf Einladung der Industriehof Speyer GmbH und Schmidts im Industriehof eine Osteressenausgabe für die Menschen in den Notunterkünften und die Gäste der SAS statt. zg

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 14.04.2020