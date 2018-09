Nutzen der Vielfalt gemeinsam erfahren

Speyer.Die „Interkulturelle Woche“ (IKW) ist in Speyer seit Jahren fester Bestandteil des kulturellen Lebens. Nachdem am Wochenende der Startschuss gefallen war, wird sie noch bis Mittwoch, 3. Oktober, von Speyerer Vereinen und Institutionen gestaltet.

Besucher können ein vielfältiges Programm erleben. In den Bereichen Musik, Theater, Kunst, Kultur und Sport werden verschiedenste Events zum Motto „Vielfalt verbindet“ an unterschiedlichen Orten in der Stadt angeboten. Die Organisatoren der IKW sind der Beirat für Migration und Integration, das Bündnis für Demokratie und Zivilcourage, das Diakonische Werk Pfalz, das Interreligiöse Forum, die Baha’i Gemeinde, der Jugendstadtrat und „Zwanzig10 Jugendkultur“, unterstützt durch die Stadtverwaltung. Am morgigen Dienstag etwa findet ab 18 Uhr eine Filmvorführung im Caritas-Zentrum statt. Mohammad Hassan Nazeri wird drei seiner Kurzfilme zeigen und mit den Besuchern darüber sprechen. Am Mittwoch, 26. September, findet in der Postgalerie ab 18 Uhr ein Poetry-Slam zum Thema Zivilcourage statt. Ein afrikanischer Abend mit kulinarischen Köstlichkeiten vom afrikanischen Kontinent und einer Modenschau findet ebenfalls am Mittwoch 26. September, um 19 Uhr im St. Georgenhaus statt.

Die bundesweit stattfindende „Interkulturelle Woche“ ist eine Initiative der Deutschen Bischofskonferenz, der Evangelischen Kirche und der Griechisch-Orthodoxen Metropolie. Sie findet seit 1975 Ende September statt und wird von Kirchen, Kommunen, Wohlfahrtsverbänden, Gewerkschaften, Integrationsbeiräten und -beauftragten, Migrantenorganisationen, Religionsgemeinschaften und Initiativgruppen unterstützt und mitgetragen. zg

Info: Weitere Informationen unter www.interkulturellewoche.de

