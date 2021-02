Nutzung eindämmen

Speyer.Die Seen im Norden Speyers auf dem Weg zur Brühler Kollerinsel haben auch im vergangenen Sommer vielen Menschen aus Speyer und dem Umland Freude bereitet. Während der heißen Sommermonate boten sie eine willkommene Abwechslung. Doch durch die Massen an Besuchern, die das Naherholungsgebiet aufsuchten, stößt dieses an seine Grenzen. Die Stadt plant daher zum Schutz der Natur entsprechende Maßnahmen im Umwelt- und Verkehrsausschuss vorzustellen und in diesem Frühjahr mit der Umsetzung zu beginnen.

Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler weist darauf hin, dass dieses Vorhaben nicht leicht zu bewerkstelligen sein wird, betont aber die Dringlichkeit: „Wir als Stadt sind gewillt, uns für unsere Seen einzusetzen. Das Binsfeld hat sich in den letzten Jahren bedauerlicherweise zu einem Raum entwickelt, in dem die Natur gegenüber den Bedürfnissen der Menschen zurücktreten und dem hohen Nutzungsdruck weichen musste. Wenn wir jetzt nicht handeln, dann wird es bald nicht mehr der Freizeitgestaltung dienen können, sondern eher einer Deponie als einem Naherholungsgebiet gleichen. Es gilt daher, das Gleichgewicht zwischen Mensch und Natur wiederherzustellen, damit dieses Gebiet auch von künftigen Generationen als Erholungsort aufgesucht werden kann“, so die Stadtchefin.

Parksituation endgültig regeln

Die ab Frühjahr 2021 einsetzenden Maßnahmen betreffen insbesondere die Parksituation. Damit Besucher ihre Autos nicht mehr entlang der Zufahrtswege parken oder diese gar versperren, soll der große Parkplatz vor Ort ausgebessert und ausgeschildert werden. Dadurch will man Rettungswege wie eine Zufahrt für Fahrzeuge der Feuerwehr gewährleisten. Darüber hinaus wird der Bereich am Ostufer renaturiert und zudem künftig komplett eingezäunt. WieUmweltdezernentin Irmgard Münch-Weinmann erläutert, soll damit verhindert werden, dass Besucher diesen Bereich durchqueren: „Leider wurden dem Landschaftsschutzgebiet in der Vergangenheit durch unachtsame Begehungen immer wieder massive Schäden zugefügt. Die Natur hat hier aber eindeutig Vorrang und der Mensch entsprechend Rücksicht zu nehmen“, so die Beigeordnete.

Der darauffolgende Schritt, eine entsprechende Aufforstung, kann aufgrund der massiven Schäden, die in den letzten Jahren und Jahrzehnten entstanden sind, voraussichtlich erst im Herbst erfolgen. Die Maßnahmen werden sich aller Voraussicht nach über die nächsten Jahre erstrecken. zg

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 04.02.2021