OB: Alle Heimbewohner bis Mitte Januar geimpft

Speyer.Bis zum 13. Januar 2021 sollen die Speyerer Altenpflegeeinrichtungen Termine für Corona-Schutzimpfungen erhalten. Das haben das Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie und der dafür zuständige DRK-Landesverband Rheinland-Pfalz auf Anfrage von Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler mitgeteilt.

Am 28. Dezember hatten die mobilen Impfteams des Deutschen Roten Kreuzes die ersten Impfungen im Seniorenheim „Am Adenauerpark“ vorgenommen. OB Seiler zeigt sich entsprechend zuversichtlich: „Ich freue mich sehr, dass die Impfungen in den Senioren- und Pflegeheimen bereits Mitte Januar erfolgt sein werden. Ich bin dem Land und dem DRK angesichts der zuletzt hohen Infektionszahlen in Speyer sehr dankbar, dass die Impfungen so rasch durchgeführt werden können. Es ist schön zu sehen, dass unsere Bemühungen Früchte tragen und ich hoffe, dass sich dies auch an den Infektionszahlen bemerkbar machen wird.“

Im „Burgfeld“ geht’s weiter

Folgende Impftermine durch mobile Teams des DRK sind geplant: Am Mittwoch, 30. Dezember, wurde im „Haus am Germansberg“ und im „Bürgerhospital“ geimpft. Im neuen Jahr sollen am 4. Januar 2021 in den Einrichtungen „Burgfeld“ und „Salier-Stift“ sowie am 13. Januar im „Storchenpark“ Impfungen erfolgen.

Die Termine für die Einrichtungen „St. Martha“ und „Haus Edelberg“ folgen. Bürgermeisterin Monika Kabs spricht an dieser Stelle ihren Dank an das Pflegepersonal und die Einrichtungsleitungen aus: „Sie haben in den vergangenen Wochen ungeheure Kräfte und Energien eingesetzt und sind dabei auch oft an ihre Grenzen geraten. Für diese Leistung haben Sie meine große Anerkennung und ich wünsche Ihnen, dass Sie nun zusammen mit den Bewohnerinnen und Bewohnern und deren Angehörigen endlich etwas Licht am Ende des Tunnels sehen können.“ zg

