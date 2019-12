OB Seiler öffnet die Türen der Stadthalle

Speyer.Der Neujahrsempfang der Stadt am Freitag, 10. Januar, wird ab 19 Uhr erstmals öffentlich sein. Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler und Bürgermeisterin Monika Kabs laden alle Bürger aus Speyer in die Stadthalle ein, um gemeinsam in das neue Jahr zu starten. „Der Neujahrsempfang soll für die Menschen in unserer Stadt sein “, so die Oberbürgermeisterin in einer Pressemitteilung aus dem Rathaus. Zwar werden erneut persönliche Einladungskarten verschickt, die Türen der Stadthalle stehen aber der gesamten Bevölkerung offen.

Über Spenden, die beim Neujahrsempfang gesammelt werden, freut sich das Projekt „Meine Kita singt…“, ein Liederheft der Musikschule der Stadt von Kindern für Kinder.

Zugleich wird auch das Konzept des Neujahrsempfanges weiterentwickelt. Der zuvor bei dieser Veranstaltung verliehen Ehrenamtspreis soll nun bei einem anderen, speziellen Empfang übergeben werden. zg

