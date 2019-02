OB Stefanie Seiler wird im Büßergewand zum Altpörtel eskortiert

Speyerer.Speyerer Narrenklage – so heißt ein Fasnachtsspektakel, das am Samstag, 2. März, und Fasnachtsdienstag, 5. März, erstmals in der Innenstadt zu hören und sehen sein wird. Im Mittelpunkt steht die „Verhaftung“ und Freilassung der Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler. Dafür haben sich sieben Fasnachtsvereine und -gruppierungen zu einem Arbeitskreis namens „Narrengilde Spira“ zusammengeschlossen.

Beteiligt sind die Speyerer Karnevalgesellschaft (SKG), der Carnevalverein Rheinfunken (CVR), der Carnevalclub Speyer 2000 (CCS), der Tanzverein Kaiserfunken, das Gardecorps Rot-Weiß Speyer, der Fanfarenzug Rot-Weiß Speyer und die Guggenmusik Domguggler, heißt es in einer Pressemitteilung.

Spitze bildet der Fanfarenzug

Am Samstag, 2. März, treten ab 10.15 Uhr vor dem Altpörtel die Domguggler in Aktion und stimmen auf das Spektakel ein. Ein Verpflegungsstand ist aufgebaut. Gegen 10.45 Uhr fahren ein Narrenschiff (dekoriertes Kirchboot der Rudergesellschaft) und ein mittelalterlicher Gefängniskarren vor dem historischen Rathaus vor. Speyerer Narren formieren sich auf der Maximilianstraße zu einem Umzug, dessen Spitze der Fanfarenzug bildet.

Tollitäten der Speyerer Fasnachtsvereine bringen aus dem historischen Rathaus die Oberbürgermeisterin im Büßergewand auf die Straße. Dort wird sie von den Schwarzpulverschützen der Stadtgarde in die Mitte genommen und eskortiert. Dahinter reiht sich der Gefängniskarren ein, in dem zum Zeichen der närrischen Machtübernahme Symbole der Stadt eingesperrt sind. Die beiden Speyerer Tills verlesen vom Balkon des historischen Rathauses die Narrenklage als gereimter geäußerter Unmut der Fasnachter über die herrschenden Zustände in der Stadt. Die Tollitäten besteigen das Narrenschiff.

Salutschuss der Stadtgarde

Um 11.11 Uhr soll sich der Zug nach Salutschuss der Stadtgarde Richtung Altpörtel in Bewegung setzen. Mit Eintreffen des Narrenzuges am Stadttor endet dort der Auftritt der Guggemusik Domguggler. Die Tollitäten verlassen das Narrenschiff und bringen die Oberbürgermeisterin unter Eskorte der Stadtgarde ins mittelalterliche Turmverlies. Damit endet das Spektakel voraussichtlich gegen 11.30 Uhr. Die Bevölkerung ist eingeladen, sich maskiert dem Umzug anzuschließen. Für Kinder gibt’s ein süßes Dankeschön.

Am Dienstag, 5. März, formiert sich der Narrenzug ab 10.30 Uhr vor dem Altpörtel. Gegen 11 Uhr „befreien“ die Tollitäten Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler aus dem Altpörtel, nehmen sie in ihre Mitte. Um 11.11 Uhr setzt sich der Umzug gen historisches Rathaus in Bewegung. Dort erfolgt der Einzug der Narren mit OB Seiler in den historischen Ratssaal, dem sich der traditioneller Empfang der Speyerer Narren durch das Stadtoberhaupt anschließt. zg

