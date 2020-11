ÖkologischenFußabdruck verkleinern

Speyer.Der Verein Inspeyered für Demokratie und Nachhaltigkeit bietet am Dienstag, 1. Dezember, einen interaktiven Online-Workshop an, in dem die Teilnehmenden ihren ökologischen Fußabdruck berechnen können. Dieser Fußabdruck macht deutlich, wie viel Ressourcen jeder Einzelne beansprucht und bietet eine Hilfestellung, diesen Verbrauch zu senken, heißt es in einer Pressemitteilung des Vereins.

Während jeder Mensch in Deutschland fast zehn Tonnen CO2-Äquivalente beanspruche, stünde ihm im globalen Schnitt eigentlich nur zwei Tonnen im Jahr pro Person zur Verfügung, wenn die planetaren Grenzen beachtet werden sollen. Nachdem die Veranstaltung der „Anders Wirtschaften“-Reihe „Region als Rendite“ mit Christian Hiß von der Regionalwert AG am 17. November ausgefallen ist, lädt Inspeyered nun dazu ein, gemeinsam über die eigene Lebensweise und deren Auswirkung auf die Umwelt zu reflektieren.

Idee entstand bei Vortrag

„Die Idee, dass wir gemeinsam unseren ökologischen Fußabdruck berechnen und verkleinern wollen, kam bei dem Vortrag von Joachim Langer von der Gemeinwohl-Ökonomie auf und fand viel Anklang“, erklärt Vorstandsmitglied Dominic Plein. Diese Idee wird nun in die Tat umgesetzt, wieder gemeinsam mit Langer, der mit Hilfe eines Online-Rechners die Teilnehmenden bei der Erstellung ihres Fußabdrucks begleitet und Wege zu dessen Verkleinerung aufzeigt

Am Dienstag, 1. Dezember, beginnt der Online-Workshop um 19 Uhr. Teilnehmen können alle Interessierten über den unten stehenden Link. zg

Info: https://www.inspeyered.de/fussabdruck

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 28.11.2020