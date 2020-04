Ohne Schorle: Schwere Zeiten für die Pfälzer

Speyer.Wenn Pfälzern zurzeit wirklich etwas richtig fehlt, dann ist das die Möglichkeit, zusammen mit Freunden „änn Schorle“ oder „ä Verdele“ zu trinken. Deshalb hoffen sehr viele Speyerer, dass die beliebten Weinstuben „Schwarzamsel“, „Narrenstübchen“, „Rabennest“, „Alter Engel“, „Weinstube am Altpörtel“ und der für seine gepflegte Schorle bekannte Biergarten am Rhein, der „Alte Hammer“ bald wieder Gäste bewirten dürfen. Wir haben mal die betroffenen Gastwirte zu den schweren Zeiten mit leer stehenden Lokalen befragt. Natürlich dürsten auch die Biertrinker der Zeit entgegen, in der im ebenso komplett geschlossenen „Domhof“ wieder Selbstgebrautes ausgeschenkt werden darf.

Vor allem ihre vielen treuen Stammgäste hoffen, dass Inge Fleischmann die coronabedingte Durststrecke gut übersteht und ihr „Narrenstübchen“ bald wieder öffnen darf. „Ich werd’ euch alle vermissen“, hat sie auf einem Schild an der Eingangstür aus vollem Herzen geschrieben. Und all jene, die Angst haben, dass Speyers bekannteste Wirtin in ihrem 83. Lebensjahr die Chance ergreifen und in Ruhestand gehen könnte, beruhigt sie mit der Ankündigung: „Im Auguscht will ich doch mit dem Narrestüwl mein Fünfäseschzischjährisches feiere!“ Die letzten Weingläser haben Inge Fleischmann und ihre beiden treuen Seelen am 16. März gefüllt. Und alle Gäste profitierten davon, dass sie angesichts der drohenden Flaute alle angebrochenen Flaschen leerte.

Sie hat schon viel aufmunternde Post bekommen und eine sogar mit Überbrückung-Bargeld angereicherte Grußkarte des Montagsstammtischs. Inges große Fangemeinde darf sich auf frisch gewaschene Tischdecken freuen. Beim Großputz legten die Küchenhilfen Hand an. Ob die „Narrenstübchen“-Ikone die vom Steuerberater angeregte Finanzhilfe vom Staat bekommt, steht in den Sternen.

Sonst immer proppenvoll

Anträge auf Soforthilfe vom Bund und den Corona-Kredit vom Land haben auch Gerd und Helga Gronau gestellt. Das Wirtsehepaar hält die „Schwarzamsel“ seit dem 16. März geschlossen. Ohne Reservierung bekommen normalerweise mehr als zwei Besucher nur mit viel Glück einen Platz in dem 60 Gäste fassenden Weinlokal im nahezu 250 Jahre alten Gasthaus. Um weitgehend unbeschadet aus der Zwangsschließung herauszukommen und die Kosten „einigermaßen deckeln“ zu können, haben die Gronaus Kurzarbeit für die zweieinhalb Angestellten und eine Stundung der Pachtkosten bei der Besitzer-Erbengemeinschaft beantragt. Wenn im Mai der Betrieb wieder in die Gänge käme, denken die Wirtsleute mit einem blauen Auge davonzukommen. Sollte es bis Juni dauern, würde es bei weiterhin „null Einkommen“ enger werden, drohe nach den Worten Gronaus womöglich gar „eine Insolvenz“.

Dass sie keinerlei Resonanz erhalten hat auf ihre vor gut einer Woche verschickten Anträge auf Soforthilfe und den Landeskredit enttäuscht Doris Englert doch sehr. Die „Rabennest“-Wirtin hörte zwar gerne die Versprechungen unbürokratischer Finanzunterstützung, hatte mit den Formularen und Bescheinigungen genug zu tun und wenigstens eine Eingangsbestätigung erwartet. Die vier Festangestellten haben Jürgen und Doris Englert auf Kurzarbeit gesetzt, den Aushilfen erst mal gekündigt. Froh ist das Gastwirtsehepaar, dass die Hausbesitzer Karin und Peter Merckel bereit sind, die Miete zu stunden.

Mit einem Außerhausverkauf gelingt es Gastwirt Philipp Rumpf das Verlustgeschäft im „Alten Engel“ etwas abzufedern. Das seit vielen Jahren beliebte Weinlokal im Gewölbekeller, das sonst 100 Gästen Bestes aus Küche und Weinlager bietet, hat einen kontaktlosen Speiseservice eingerichtet und für die fünf Angestellten Kurzarbeit beantragt. Zudem hat Rumpf, der schon ein bisschen Existenznot verspürt, Notkredit und Zuschuss beantragt. Die über eine Telefon-Hotline bestellten und frisch gefertigten Gerichte können zwischen 17 und 20.30 Uhr abgeholt werden. Sie werden übers Fenster seiner Erdgeschossbar in Körben bereitgestellt. Bezahlt wird über ein EC-Leseterminal. Und Rumpf investiert ja gerade in den Umbau des „Klosterstübchens“, das er im Sommer wiedereröffnen will.

Bei sonnigem Wetter herrscht im Biergarten des „Alten Hammer“ eigentlich Hochbetrieb, sind die 360 Plätze über den gesamten Tag besetzt. In dem Rheinpromenadentreff können auch innen 85 Gäste bewirtet werden. Für die Zeit der Schließung haben die Geschäftsführer Geraldine Krebs und Peter Roth für die 19 Festangestellten Kurzarbeit beantragt. Einen Teil federn die Mitarbeiter mit Urlaubstagen ab. Bis Mai könne das Führungsduo die Kosten über Rücklagen auffangen. Falls die Sperre über den Mai hinausgehe, würde Roth mit Hausherr Franz Hammer über Einsparpotenzial sprechen müssen.

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 07.04.2020