Ohne Schulgeld geht’s auch

Speyer.Fast vier Monate nach dem Start der neuen Schule für Ergotherapie am Sankt-Vincentius-Krankenhaus wurde sie nun offiziell eröffnet. Die wichtigste Neuerung dieser Schule ist die Schulgeldfreiheit, verbunden mit einer angemessenen Ausbildungsvergütung. Alle Redner bei der Eröffnung würdigten diese Entwicklung als längst überfällig. „Sie ermöglicht, dass mehr junge Menschen diesen „tollsten Beruf der Welt“ erlernen können“, freute sich Schulleiterin Verena Klinkner.

Dr. Wolfgang Schell, Geschäftsführer der Krankenhaus-Stiftung der Niederbronner Schwestern, betonte, dass das Sankt-Vincentius-Krankenhaus und das Krankenhaus „Zum Guten Hirten“ in Ludwigshafen dringend Ergotherapeuten benötigen: „Sie sind Teil des Behandlungsteams“, meinte Schell. Sie wirken in der Geriatrie sowie der Psychiatrie und Psychotherapie.

Gestartet ist der Schulbetrieb im Oktober des vergangenen Jahres mit knapp 60 Schülern. Wenn in den drei Schulen der Krankenhaus-Stiftung alle Plätze belegt sein werden, lernen dort 250 junge Menschen einen Beruf im Bereich Krankenpflege, Physio- und Ergotherapie.

Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler nannte für ihre Stadt viele Vorteile durch die drei Schulen der Krankenhaus-Stiftung. Die Bewohner profitierten von gut ausgebildeten Fachkräften. Denn Ergo- und Physiotherapeuten helfen auch, möglichst lange ein selbstbestimmtes Leben führen zu können.

Christine Donner, Geschäftsführerin des Bundesverbands für Ergotherapeuten in Deutschland, erläuterte in ihrer Ansprache den volkswirtschaftlichen Nutzen der Schule. Es entscheide über die Stärke der Wirtschaft, wenn die Mitarbeiter einer Firma gesund seien oder nach einer Erkrankung früh und gut wieder ins Berufsleben zurückkehren. Dafür sorgten Ergotherapeuten. Ausdrücklich lobte Donner den Mut und den Weitblick der Krankenhaus-Stiftung. Um so eine Schule zu gründen, noch bevor die Politik die erforderlichen Weichen gestellt hat, müsse man „fest im Willen und fest im Glauben sein“, betonte sie.

Ein Beruf mit Vielfalt

Verena Klinkner beschrieb in ihrer Rede den „Beruf mit Vielfalt“. Bis zur Entstehung der Schule habe es viel Geduld gebraucht, erinnerte sie – und freute sich umso mehr über das glückliche Ende.

Pastoralreferentin Angela Steiger sagte den Schülern zu, für ihre vielfältige Arbeit schon viele Talente mitzubringen, um „Begleiter für eine längere Wegstrecke“ sein zu können. Daneben, so Steigers Überzeugung und ihr Gebet, werde vieles in den jungen Menschen noch gefördert und gelehrt.

Die Feierstunde wurde vom Gesang und vom Gitarrenspiel von Abesta Babamarandi, einem Schüler der Musikschule, begleitet. zg

