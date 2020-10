Opernsängerin Shai Terry als Ersatz

Speyer.Aufgrund eines Trauerfalls ist es Kantor Yoni Rose leider nicht möglich, beim Konzert am Mittwoch, 21. Oktober, um 18 Uhr im Gemeindesaal der Synagoge Beith Shalom aufzutreten. Mit der international erfolgreichen israelischen Mezzosopranistin Shai Terry hat die Jüdische Kultusgemeinde aber einen würdigen Ersatz gefunden.

Shai Terry ist eine der erfolgreichsten israelischen Sängerinnen der jungen Generation. Konzertauftritte führten sie nach New York, Los Angeles, Las Vegas, Chicago, Wien und Frankfurt. Als Opernsängerin hat sie internationale Aufmerksamkeit gewonnen. Sie studierte in Tel Aviv und Mainz. Am Flügel begleitet sie der Dirigent und Pianist Adi Bar. In der Tourist-Info gibt’s noch Restkarten. zg

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 20.10.2020