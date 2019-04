Ordentlich losbrazzeln

Peter Horsch und Markus Willimek wer-fen die Transall wieder an. © Museum

Speyer.Der Brazzeltag in Speyer ist wie gemacht für Benzinköpfe und Fans dröhnender und skurriler Fortbewegungsmittel. Wer erleben will, wie Rock ‘n’ Roll auf zwei oder vier Rädern aussieht, der sollte sich das Wochenende 11./12. Mai im Kalender markieren. Das Technik-Museum Speyer bietet ein vielfältiges Programm mit Shows, Rund- und Demofahrten, Mitmachaktionen sowie Info- und Händlerständen rund um Oldtimer, Sportwagen oder historische Flugzeuge.

Mit dem Rekordfahrzeug Blitzen-Benz ist dieses Jahr eine regelrechte Rennwagenlegende zu Gast. Das Fahrzeug stammt aus dem Jahr 1909 und wurde in Mannheim gebaut. Von den sechs gefertigten Exemplaren überlebten nur drei, eines als Ausstellungsstück in Sinsheim. Nach dreijähriger Restaurierung läuft der Wagen nun wieder und ist erstmals in Aktion zu sehen.

Der Blitzen-Benz gehört zu den bekanntesten Renn- und Rekordfahrzeugen aller Zeiten. Mit der regulären Karosserie erreichte der Wagen auf der englischen Rennstrecke von Brooklands eine Spitzengeschwindigkeit. Ende 1909 wurde der Wagen mit einer sensationellen Stromlinienkarosserie versehen, die alle aerodynamischen Kenntnisse der damaligen Zeit vereinte. Das umgebaute Fahrzeug wurde in die USA verschifft. Dort erreichte Barney Oldfield am 17. März 1910 am Strand von Daytona knapp 212 Stundenkilometer. Kurz danach wurde es zum schnellsten Fahrzeug der Welt.

Wieder Leben eingehaucht

Im Jahr 2011 wurden erstmals Transportflugzeuge der Deutschen Luftwaffe vom Typ Transall C 160 ausgemustert. Eine landete am 12. April 2011 in Speyer. Peter Horsch (Flugwerk Mannheim) und Markus Willimek (ehemaliger Bordtechniker) hauchten dem mächtigen Flugzeug in mühevoller Kleinarbeit wieder Leben ein. Das Ergebnis kann man beim Brazzeltag sehen, hören und spüren. zg

