Oschmanns bestes Programm

Speyer.Ingo Oschmann ist Komiker, Zauberer und Entertainer zugleich und hat einen Mix aus seinen besten Nummern geschnürt, die ohne Bühnenbeteiligung und mit Abstand am Besten sind. Lachen bis das Auto hupt und die Scheibe beschlägt, heißt es am Samstag, 27. Juni, ab 19 Uhr im Autokino am Speyerer Technik Museum. Ingo sucht trotz Distanz die Nähe zu seinem Publikum und schafft einen besonderen, persönlichen Abend. Stand up, Zauberkunst und Improvisation geben sich im Sekundentakt die Klinke in die Hand – auch Tiefgang ist dabei. Tickets für 49 Euro unter www.autokino-speyer.de. Bild: Robert Maschke

