Ost-West-Verbindung sorgt für Wohlklang

Am Freitag, 24. August, um 19 Uhr gastiert der Petersburger Meisterpianist Andrei Ivanovitch unter anderem mit Werken von Franz Schubert, Frédéric Chopin, Franz Liszt und Sergei Rachmaninow im Historischen Ratsaal der Stadt Speyer.

Russlands Musikszene verpflichtet

Gerade der Musikszene in Russland fühlt sich Prof. Kraemer seit vielen Jahren in besonderem Maße verpflichtet. Lange vor dem Fall des „Eisernen Vorhangs” hat er regelmäßig mit Spitzenensembles der damaligen Sowjetunion in Minsk, Tallinn, Saratow, Kasan und immer wieder im damaligen Leningrad, dem heutigen St. Petersburg, zusammengearbeitet. Die dabei entstandenen Produktionen wurden als exemplarische Aufführungen auch in den allrussischen TV- und Hörfunk-Programmen übertragen.

Mit diesen russischen Spitzenorchestern und Musikern verbindet ihn eine langjährige Freundschaft und intensive Zusammenarbeit, die sich in zahlreichen gemeinsamen Konzerten in Deutschland und in Westeuropa niedergeschlagen hat. Damit hat Leo Kraemer immer wieder Menschen aus Ost und West zusammengebracht und Beiträge zum gegenseitigen Verständnis initiiert.

Die traditionsreiche Philharmonische Gesellschaft St. Petersburg hat Kraemer für seine Verdienste um das Orchester der Staatlichen Russischen Philharmonie St. Petersburg, dessen Kammerorchester er seit über 20 Jahren als erster Dirigent vorsteht, zu ihrem Ehrenmitglied berufen. Kraemer weilt regelmäßig zu Konzerten in St. Petersburg und hat dort erst vor wenigen Wochen ein umjubeltes Konzert dirigiert.

Karten für die Konzerte am 18. und 19. August zu 25 Euro (Schüler und Studenten 18 Euro) sowie am 24. August zu 18 Euro(Schüler und Studenten 12 Euro) zuzüglich Gebühren gibt es im Kundenforum unserer Zeitung in Schwetzingen und an der Abendkasse. Vorbestellung unter Telefon 06232/3 62 25. zg

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 26.07.2018