Speyer.Zur Eröffnung der Veranstaltungsreihe hat das Team von „philipp eins“ die Irish-Folk-Band „Out of the Green“ aus Altlußheim am morgigen Donnerstag, 19.30 Uhr, in die Johannesstraße 19 eingeladen. Im Angebot sind nicht nur handgemachte Musik von der Grünen Insel, sondern auch kurzweilige Informationen über Land und Leute, teilen die Veranstalter mit.

Irish Folk bedeutet überschäumende Lebensfreude, einfache Melodien und schnelle Rhythmen, aber auch tiefe Melancholie. Mit typischen Instrumenten wie Mandoline, Flöten, Gitarren, Bass, Akkordeon, Bodhran und Gesang werden die Melodien harmonisch inszeniert. Neben bekannten irischen Gassenhauern sind auch ruhigere Töne zu hören. Heitere Anekdoten, gefühlvolle Geschichten, wissenswerte Informationen und handgemachte Musik ergänzen den Abend. Der Eintritt ist frei. zg