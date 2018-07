Anzeige

Speyer.Bei der Befragung von Vermietern und Eigentümern zur Neuauflage des Speyerer Mietspiegels, die derzeit von einer Hamburger Immobilienberatungsgesellschaft im Auftrag der Stadt Speyer durchgeführt wird, hat sich bedauerlicherweise in der Datenaufbereitung ein Fehler eingeschlichen, teilt die städtische Pressestelle mit. Die falsche Zuordnung von Namen und Adressen habe dazu geführt, dass den angeschriebenen Personen fehlerhafte Befragungsunterlagen zugesandt wurden.

Die Immobilienberatungsgesellschaft habe sich für diesen Fehler in der Datenaufbereitung entschuldigt und werde in Kürze korrigierte Erhebungsunterlagen verschicken. Die Stadtverwaltung empfiehlt allen Betroffenen, die in Umlauf gebrachten fehlerhaften Erhebungsunterlagen zu vernichten und die Nachsendung der korrekten Unterlagen abzuwarten. zg