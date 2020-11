Parkdeck und Familienbank für Speyer

Speyer.Ein Strategiewechsel war zentrales Thema bei einer Zusammenkunft des Zukunftsforums Speyer. Zwar bleibt die Umgestaltung des Königsplatzes, die Grund zur Gründung des Forums war, im Blick, denn es wurde einiges an Vorarbeit geleistet. Erfreulich sei dabei, dass ein Vorschlag der Gruppe aufgegriffen und der Platz derzeit durch einen Schausteller als „Ersatz-Weihnachtsmarkt“ genutzt werde.

Allerdings gebe es Beharrungsvermögen zu überwinden. Deshalb wolle der Verein mehr auf bürgerliche Mobilisierung setzen, wie es bereits beim Industriehof geschehen sei. Immerhin habe dort die Bürgerinitiative wichtige Fragen diskutieren und einige Klarstellungen erreichen können.

Ein weiteres Thema für eine Bürgermobilisierung wäre laut Zukunftsforum eine Initiative für kleine Shuttlebusse für Speyer. Obwohl von einem großen Teil der Bevölkerung gewünscht, soll man sich solche Shuttlebusse laut der Aussage eines sogenannten „Experten“ im Verkehrsausschuss abschminken, denn das passe den Busunternehmen nicht ins Konzept. Ein auf die Bedürfnisse der Menschen zugeschnittenes Bussystem sei aber nach Meinung des Zukunftsforums ein wesentlicher Bestandteil einer angestrebten Verkehrswende und der Stadtentwicklung. „Es ist ein Déjà-vu, dass wie vor etwa zehn Jahren jetzt wieder mit Zeitdruck über einen neuen Busvertrag entschieden werden muss, obwohl man noch keinen Plan hat, wie der Verkehr der Zukunft wird“, so das Zukunftsforum.

Standort beim Naturfreundehaus

Die sogenannten Mobilitätsstationen gingen bei der angestrebten Verkehrswende in die richtige Richtung. Ein Vorschlag sei eine solche Mobilitätsstation in Form eines Parkdecks neben dem Naturfreundehaus. Dieser Standort sei in einem Prüfantrag des Dreier-Stadtratsbündnisses ausdrücklich benannt.

Mit einer „Aktion Familienbank“ am Rande des Königsplatzes soll die Aufenthaltsqualität in der Innenstadt erhöht werden. Darunter ist eine Sitzgelegenheit für Familien und alle anderen Menschen zu verstehen, außerhalb der Gastronomie, mit Bank und Tisch. Das gibt es in der Innenstadt sonst bisher nicht. Die Familienbank könnte beim Handwerkerbrunnen auf dem Königsplatz aufgestellt werden. Mitgebrachter Proviant könne dort ebenso verzehrt werden wie in Speyer gekaufte Lebensmittel und Getränke. Sponsoren könnten sich beteiligen. zg

