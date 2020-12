Partei kritisiert Projekt „Bäume für Speyer“

Speyer.Die Stadt Speyer und die Stadtwerke (SWS) haben ein wohlwollend klingendes Crowdfunding-Projekt „Bäume für Speyer“ gestartet, bei dem Bürger für eine vermeintlich gute Sache in den Geldbeutel greifen sollen und Baumpatenschaften übernehmen, heißt es in einer Mitteilung der Grünen. „Mehr Grün für Speyer“ sei das Motto der Initiative, „die uns allen vormachen soll, die Stadt meine es ernst mit dem Schutz von Klima und Biodiversität“, steht dort weiter.

Weit gefehlt, finden die Grünen – es ist die gleiche Stadt, die jedes Jahr in ihrem Stadtwald etwa 8000 Bäume fällen lässt. „Kaum irgendwo in Deutschland werden die Holzvorräte im Wald so geplündert wie im Speyerer Stadtwald und im Bürgerhospitalwald. Weniger als die Hälfte der Holzmenge pro Hektar Waldfläche gegenüber dem bundesweiten Vergleich sind in unserem Wald gerade noch vorhanden“, schreibt die Partei. Auch innerhalb der Stadt schwinden nach und nach Freiflächen, die geeignet wären, das Stadtklima zu verbessern. Bäume, die keine wirkliche Gefährdung darstellen, werden nach Ansicht der Grünen gefällt. An anderer Stelle pflanze man exotische Baumarten, die eine geringere Blattmasse mit geringem Schattenwurf bei Hitzetagen, eine geringere Transpirationsleistung und damit einen geringeren Kühlungseffekt erbringen. Verräterisch sei dabei das von der Stadt veröffentlichte Foto zur Crowdfunding-Aktion. Viele Hände halten einen Baum, der lediglich dem Ideal der Stadtreinigung entspreche – kleine Krone, eine Züchtung mit pyramidenförmigem Wuchs, die im Herbst möglichst wenig Blätter auf den Asphalt werfen solle. In den Pflanzlisten der Stadtgärtnerei erscheinen so gut wie keine heimischen Baumarten.

Paradigmenwechsel gefordert

„Wir brauchen keine öffentlichkeitswirksame Crowdfunding-Show der Stadt und der Oberbürgermeisterin Seiler, sondern einen ehrlichen Paradigmenwechsel im Umgang mit Klima und Artensterben. Es hätte vermutlich genügt, die Umweltdezernentin Münch-Weinmann zu befragen und miteinzubeziehen, die eine Grüne Wende aus einer völlig verfehlten Umweltpolitik der Stadt voranbringen will und auch fachlich beherrscht“, heißt es in der Mitteilung abschließend. zg

