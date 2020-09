Passage hat einen neuen Besitzer

Speyer.Die Kornmarktpassage in Speyer wechselt den Besitzer. Die Düsseldorfer Interra Immobilien AG hatte die Immobilie gemeinsam mit einem Family Office im vergangenen Dezember erworben. Jetzt geht das Objekt an ein Family Office, welches durch das Unternehmen „ems Schäfer Consultants“ betreut wird, heißt es in einer Pressemitteilung.

„Ems Schäfer Consultants“ ist ein regional ansässiges Unternehmen aus Worms, welches verschiedene Family Offices im gesamten Bereich der Wertschöpfungskette vom Immobilienerwerb über die Betreuung und Entwicklung bis hin zur Exitstrategie vollumfänglich betreut. Ursprünglich hatte Interra die zentral gelegene, rund 6 000 Quadratmeter große Immobilie inmitten der Domstadt dauerhaft im Bestand halten wollen. Doch noch während der Immobilienspezialist aus Düsseldorf Pläne für die Weiterentwicklung des Objektes schmiedete, bekundeten regionale Investoren, vertreten durch „ems Schäfer Consultants“, ihr Interesse an der Kornmarktpassage.

Jetzt gehört die 1983 fertiggestellte Passage auf dem 2727 Quadratmeter großen Filetstück zwischen Korngasse und Große Greifengasse einem Family-Office aus dem Raum Worms. Sie haben neben dem Grund und Boden mehr als 3 000 Quadratmeter Gewerbefläche, annähernd 1500 Quadratmeter parzellierten Wohnraum sowie 102 Parkplätze erworben. Zur gewerblichen Mietergemeinschaft der neuen Eigentümer gehören zehn Einzelhändler und Inhaber von Fachgeschäften; zudem finden sich in der Passage mehrere Büro- und Praxisflächen.

Projekt weiterentwickeln

Alexander Dold, Vorstandssprecher der Interra AG, freut sich nach der Vertragsunterzeichnung über den gelungenen Verkauf. Man habe zum richtigen Zeitpunkt in ein solides, zukunftsträchtig aufgestelltes Objekt investiert. „Wir waren schon damals von der attraktiven Lage der Kornmarktpassage an der Fußgängerzone inmitten der Speyerer Innenstadt angetan und haben gleichsam die Potenziale der Stadt erkannt.“ Diese Sichtweise teilen auch die neuen Inhaber und freuen sich auf die herausfordernden Aufgaben, das Projekt Kornmarktpassage gemeinsam mit ihren langjährigen Partnern, „ems Schäfer Consultants“ und dem Architekten, Jörg E. Deibert mit seinem Architekturbüro „Architekt J. E. Deibert GmbH“, weiterzuentwickeln.

Für das Käufer-Konsortium waren die Investmentspezialisten von Engel und Völkers Commercial aus Mannheim während des gesamten Ankaufsprozesses begleitend und beratend tätig. zg

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 15.09.2020