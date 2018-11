Pastor erliegt den Versuchungen

Speyer.Selbst in Zeiten sozialer Netzwerke wie Facebook hat das Volkstheater nichts von seinem Reiz eingebüßt. Während sich von den Social-Media-Plattformen mehrheitlich junge Leute angesprochen fühlen, lassen sich vom klassischen Volkstheater überwiegend reifere Jahrgänge begeistern.

Bester Beweis dafür war die Premiere der „Theatergruppe der Naturfreunde“ am Freitagabend im ausverkauften Naturfreundehaus an der Geibstraße, wo die Hobbyschauspieler in professioneller Manier die Mundartkomödie „Kurhotel Waldfrieden“ aufführten. Am Ende der pointenreichen Darbietung bedankten sich die gut 100 Besucher beim achtköpfigen Ensemble mit langanhaltendem Beifall, den sich die Akteure auf der Bühne – samt Souffleuse Sabine Hertzler – mehr als verdient hatten. Da wundert es nicht, dass alle weiteren Aufführungen ebenfalls ausverkauft sind.

Für anerkennenden Szenenapplaus und zwischenzeitliche Lachsalven bot die zweistündige Komödie aus der Feder von Christiane Cavazzini reichlich Gelegenheit. Das von Thomas Hilzendegen gestaltete Bühnenbild ließ keinen Zweifel aufkommen, wo man sich befand. Schautafeln im Empfangsraum des Hotels informierten über Dorntherapie und Akupressur, weitere Schilder wiesen den Weg zur Bäderabteilung mit Fangopackungen und anderen Anwendungen. Am Empfang residierte Schwester Tina (Sabine Rankel), die bei all den Launen und Wünschen der Kurgäste ebenso selten die Contenance verlor wie Hotelleiterin Dr. Apfel (Andrea Pfadt).

Das war nicht immer einfach, denn anfangs machte ihnen vor allem die „geadelte“ Beamtenwitwe Isolde von Harder (Martina Maurer) als arrogant auftretende Privatpatientin das Leben schwer. Ein echtes Landei verkörperte hingegen Rosalinde Linde (Charlotte Walther), die schlagfertig austeilen konnte und sich mit den anderen Kurgästen so manches Rededuell lieferte. In friedlicher Absicht war der um geistige Sprüche nie verlegene Pastor Peter Engel (Werner Rankel) gekommen, der im Laufe des Abends den Versuchungen weltlicher Genüsse erlag. Herbert Michels (Thomas Hilzendegen) wiederum war als Stammgast auf der ständigen Suche nach dem Glück seines Lebens. Im Empfangsraum permanent weibliche Ankömmlinge „begutachtend“, blieb dem Beamten der Erfolg letztendlich nicht versagt.

Mit lockeren Sprüchen brilliert

Einen flippigen Kurgast mimte die einen Motorradunfall auskurierende Petra Sonnenschein (Nadine Winkler), die mit lockeren Sprüchen brillierte und damit das Herz von Azubi Fritz (Axel S. Sonntag) gewann. Dreh- und Angelpunkt der schwungvollen Handlung war die kauzige Rosalinde Linde, der ihre Viecher auf dem Hof wichtiger waren als ein Mann, „weil die weniger saufen und früher schlafen gehen“. Ob solcher Äußerungen fragte sich Chefärztin Dr. Apfel einige Male leicht genervt, ob sie ein Hotel oder eine Irrenanstalt leite. Pastor Engel ließ sich davon jedoch nicht abschrecken. „Der Herr hat mir den rechten Weg gewiesen. Ich heirate dich und deine Viecher gleich mit“, überraschte er Rosalinde mit einem Heiratsantrag. Was die zwar mit der Bemerkung quittierte „Mein Stall bleibt sauber. Ab 50 ist das eine verkehrsberuhigte Zone“, schließlich aber freudig einwilligte.

Von Erfolg gekrönt war auch das Werben des bejahrten Stammgastes Michels, für den die adelige Isolde von ihrem hohen Ross stieg. Was die um einen bissigen Kommentar nie verlegene Petra zur Bemerkung veranlasste, „dass späte Ehen naturbedingt nicht lange dauern“. Nach einer gemeinsam durchzechten Nacht hatten sich jedoch alle lieb, worauf Dr. Apfel ob der allgemeinen Glückseligkeit eine Runde Sekt spendierte. Als sich dann noch herausstellte, dass Landfrau Rosalinde das Hotel im Auftrag der Kassenärztlichen Vereinigung inkognito inspizierte und nichts zu beanstanden hatte, war das Glück perfekt. mey

