Speyer.Das Beratungsmobil der Unabhängigen Patientenberatung Deutschland (UPD) macht am Dienstag, 26. Juni, von 10 bis 16 Uhr in Speyer Station. Bürger, die gesundheitliche und sozialrechtliche Fragen und Probleme haben, sind eingeladen, sich in der Maximilianstraße 93-94 (vor der Sparkasse) kostenfrei beraten zu lassen.

Ob gesetzlich, privat oder gar nicht krankenversichert – das unabhängige, neutrale und evidenzbasierte Beratungsangebot der Patientenberatung kann von allen Menschen in Deutschland genutzt werden. Ratsuchende können ihren kostenlosen Beratungstermin unter der kostenfreien Hotline 0800/0 11 77 25 vereinbaren. Auch spontane Besucher sind willkommen, heißt es in der Pressemitteilung. zg