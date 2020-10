Per Jeep an den Polarkreis

Speyer.Manche Reisen sind so besonders, dass man das Erlebte mit anderen teilen möchte. So erging es Christina und Matthias Schäffer aus Stuttgart. Als große Jeep-Fans erfüllten sie sich im Frühjahr 2020 einen lang ersehnten Traum. Mit ihrem Jeep Wrangler und einem Dachzelt ging es auf eine frostige Tour zum Polarkreis. Dabei legte das Paar knapp 7000 Kilometer zurück. Bei dem Trip durch Deutschland, Dänemark, Schweden und Norwegen entstanden zahlreiche Bilder und Erinnerungen. Die schönsten davon werden beim Vortrag „Winterliche Jeeptour zum Polarkreis“ am Sonntag, 11. Oktober, im Technik Museum gezeigt.

Museumsbesucher, Jeep-Fans und Stammtischmitglieder sind zu diesem Abenteuer rund um das robuste Fahrzeug herzlich eingeladen. Der Vortrag beginnt um 14 Uhr im Forum Kino des Museums und ist im regulären Eintrittspreis inbegriffen (Mitglieder des Jeep Stammtisches Speyer melden sich über Peter Müller an). Bei Vorlage der Eintrittskarte können an der Kasse kostenlose Platzreservierungen für den Vortrag abgeholt werden (es sind nur begrenzt Sitzplätze vorhanden).

Passend zum Thema erscheint der Jeep Stammtisch mit dem entsprechenden Fuhrpark. Die Fahrzeuge sind im Anschluss des Vortrags im Museum zu sehen und die Besitzer stehen für Fragen zur Verfügung.

Der Jeep Club Deutschland ist regional in Stammtische organisiert. Einer davon ist der in Speyer. Willkommen ist jeder, der sich für das Thema interessiert. Man trifft sich regelmäßig, um sich mit Gleichgesinnten auszutauschen, Spaß in der Gemeinschaft zu haben, über das Thema Jeep fachzusimpeln oder gemeinsame Ausfahrten zu planen. zg

Info: Kontakt zum Jeep Stammtisch: www.jeep-club.de/stammtische

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 08.10.2020