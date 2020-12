Perspektiven eines Steins

Speyer.Die Gedenkstätte für die jüdischen Opfer der Naziverfolgung wurde am 9. November 1992 in unmittelbarer Nähe des früheren Standortes der Synagoge hinter dem Kaufhof eingeweiht. Der Enthüllung des damals von der Stadt in Auftrag gegebenen und vom Speyerer Bildhauer Wolf Spitzer geschaffenen Mahnmals wohnten der inzwischen verstorbene Oberbürgermeister Dr. Christian Roßkopf und der 1933 aus Speyer in die USA emigrierte jüdische Mitbürger Louis Metzger bei.

Metzger, der aus diesem Anlass erstmals wieder in seine Heimatstadt zurückkehrte, hatte sich an der Finanzierung des kubusförmigen Mahnmals beteiligt und die auf einer Bronzetafel angebrachte Inschrift „Zum Gedenken an die Ermordung der jüdischen Mitbürger in Vernichtungslagern des Naziregimes“ formuliert.

In einem zweiten Bauabschnitt wurde das Mahnmal 2005 durch einen eisengeflochtenen Baldachin ergänzt. Im Juli dieses Jahres konnte der Gedenkstein an der Straßenecke Karls- und Hellergasse durch einen Paravent aus Metall eingefasst und dadurch optisch aufgewertet werden. Sowohl der Baldachin als auch der Paravent gehen ebenfalls auf Initiativen von Spitzer zurück, der die Entwürfe dazu kostenlos lieferte. Finanziert wurde die praktische Umsetzung von der Stadt.

Was bisher fehlte, war der Allgemeinheit zugängliches Informationsmaterial über das Mahnmal, bei dem alljährlich am 9. November an das fürchterliche Geschehen in der Reichspogromnacht 1938 und deren Folgen erinnert wird. Ein Druckwerk, wie es beispielsweise für den Judenhof und andere Gedenkstätten existiert, war bisher nicht verfügbar.

Informationslücke geschlossen

Diese Lücke hat die Stadt nun in enger Zusammenarbeit des Kulturbüros unter Leitung von Fachbereichsleiter Dr. Matthias Nowack mit Wolf Spitzer geschlossen. Die mit Softcover-Umschlag insgesamt 14 Seiten umfassende und Seite für Seite bebilderte Broschüre im Format Din A 5 beginnt mit der Enthüllung der ersten und heute noch vorhandenen Gedenktafel an der Westfassade des Kaufhofgebäudes am 9. November 1978.

Anwesend waren seinerzeit Oberbürgermeister Dr. Christian Roßkopf, Bischof Dr. Friedrich Wetter, Kirchenpräsident Heinrich Kron und Harry Kindermann von der Jüdischen Kultusgemeinde der Rheinpfalz. In Text und Bild wird zudem über weniger bekannte Details während der Entstehung des eigentlichen Mahnmals informiert. So sind auf einem Foto Wolf Spitzer und der Hobby-Historiker Johannes Bruno mit dem Entwurf der Namenstafel von Opfer in der Glocken- und Kunstgießerei Rincker zu sehen.

Die seit 1590 im Familienbesitz befindliche älteste Glocken- und Kunstgießerei Europas in Sinn bei Gießen hat die heute am Fuße des Kubus angebrachte Namenstafel gefertigt. Zu lesen ist ferner, dass ein Stück des Fußbodens der ehemaligen Synagoge geborgen im Hohlraum des Basaltkubus ruht.

Seltenheitswert hat auch ein Foto von Fritz Hermann, das die 1837 eingeweihte und in der Reichspogromnacht 1938 bis auf die Grundmauern niedergebrannte Synagoge Mitte der 1930er Jahre noch unbeschädigt zeigt. Auch an ihre Geschichte wird auf drei Seiten erinnert.

Die Broschüre klingt mit einem Bild und dem Hinweis auf die Einweihung der neuen Synagoge Beith-Schalom 2011 aus. Auf der letzten Umschlagseite ist nachzulesen, welche Behörden, Firmen und Personen maßgeblich an der Realisierung des Mahnmals von Wolf Spitzer beteiligt waren. Das Druckwerk ist gegen eine Schutzgebühr von 2 Euro im Judenhof und bei der Tourist-Information erhältlich, die jedoch wegen der Corona-Pandemie derzeit geschlossen sind.

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 04.12.2020