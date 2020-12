Pfadfinder bringen Friedenslicht in zahlreiche Orte der Pfalz

Speyer/Pfalz.Es ist klein, warm und entfaltet große Stärke und Wirkung: das Friedenslicht aus Bethlehem. Traditionell wird das Friedenslicht in der Pfalz am dritten Adventssonntag, in diesem Jahr am 13. Dezember, von Pfadfindern in einer Aussendungsfeier auf dem Gebiet der Landeskirche und dem Bistum verteilt. Dann wird das Licht weitergegeben und weitere Kerzen entzündet, damit sich die Hoffnung in Stadt und Land verbreitet, heißt es in einer Pressemitteilung.

Aufgrund der Corona-Pandemie gibt es 2020 keine zentrale Feier in der Pfalz oder Saarpfalz. Stattdessen übergeben die Pfadfinder des Verbandes Christlicher Pfadfinderinnen und Pfadfinder (VCP) Saar-Pfalz sowie der Deutschen Pfadfinderschaft Sankt Georg (DPSG) an verschiedenen Orten das Licht an mitgebrachte Kerzen. Für jede der Ausgabestellen wurde ein Hygienekonzept entwickelt, das Abstand und Regeln beachtet.

Das Licht konnte in vielen Städten und Gemeinden abgeholt werden: in Bobenheim am Berg, Breitenbach (Kusel), Frankenthal, Freimersheim, Friedelsheim, Homburg (Saar), Kaiserslautern, Kusel, Lachen-Speyerdorf, Lambsheim, Landau, Ludwigshafen, Maikammer, Neustadt-Hambach, Speyer, St. Ingbert sowie Waldfischbach-Burgalben.

Die Friedenslichtaktion 2020 steht unter dem Motto „Frieden überwindet Grenzen“. „Wir erleben mehr Abgrenzung als Einheit, nämlich Grenzen zwischen Ländern, zwischen Menschen, zwischen Religionen und zwischen Ideologien. Um sie zu überwinden, braucht es Mut, Stärke, Zielstrebigkeit, die Bereitschaft offen auf Andere zuzugehen, den eigenen Standpunkt zurückzustellen und Kompromisse zu schließen. All das sind Kennzeichen friedlichen Zusammenlebens. Dafür lohnen sich der Einsatz und das Engagement: Denn auch ein kleines Licht kann Feuer entfachen“, heißt es in der Verlautbarung.

Per Flugzeug aus Bethlehem

Das Friedenslicht ist eine Initiative des Österreichischen Rundfunks. In Deutschland wird das Licht als Gemeinschaftsaktion des Rings deutscher Pfadfinderinnen- und Pfadfinderverbände und des Verbandes Deutscher Altpfadfindergilden seit 1986 weitergeben. Seither wird es jährlich in der Geburtsgrotte Jesu in Bethlehem entzündet und per Flugzeug nach Wien gebracht. Von dort bringen Pfadfinder es in rund 30 Städte in Deutschland. Mit der Weitergabe wollen die rund Pfadfinder in Deutschland ein Zeichen für Frieden, Völkerverständigung und den interreligiösen Dialog setzen. zg/lk

