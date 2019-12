Pferdekalender für einen guten Zweck

Speyer.Zehn Jahreskalender in unterschiedlichen Größen zum Thema Pferde und eine Pferde-Fotoagenda mit den schönsten Fotos der international geschätzten Fotografin Gabriele Boiselle werden an diesem Samstag von 10 Uhr bis 13 Uhr, sowie am Montag, 23. Dezember, von 15 Uhr bis 18 Uhr, zu einem einmaligen Sonderpreis im Geschäft der Fotografin in der Wormser Straße 30a angeboten.

Der gesamte Erlös aus dem Verkauf der 2020er Kalender und dem in Buchform vorliegenden Terminplaner mit Fotos verschiedener Pferderassen aus mehreren Ländern sowie kleinen Begleittexten kommt einem gemeinnützigen Projekt auf der Karibikinsel Tobago zugute.

Über das Zustandekommen der außergewöhnlichen Verbindung informierten Gabriele Boiselle und die in Regensburg geborene und seit 2006 mit ihrer Familie in Tobago lebende Projektleiterin Veronika Danzer im Gespräch mit unserer Zeitung.

Demnach gehörte Danzer zum Ensemble des Pferdemusicals „Zauberwald-Pferdepalast“, das europaweit auftrat und Ende der 1990er Jahre auch auf dem Festplatz in Speyer gastierte. Dort kam es zu einem ersten Treffen mit der Fotografin, aus dem sich eine Freundschaft entwickelte, die bis heute Bestand hat.

Heilsamer Kontakt mit Tieren

Bei der von Boiselle unterstützten Einrichtung in Tobago handelt es sich um den 2010 gegründeten und nach Danzers Angaben als gemeinnützig anerkannten Verein „Healing with Horses Foundation“, der auf einem etwa drei Hektar großen und direkt am Meer gelegenen Areal verschiedene Therapieprogramme mit Pferden für Kinder und Erwachsene mit Handicap anbietet. Derzeit würden 120 Kinder und Erwachsene aus Fördereinrichtungen einmal wöchentlich betreut, informierte Danzer, die neben der therapeutischen Arbeit Erlebnistouren mit Pferden für Touristen organisiert.

Die Liebe zu den Pferden ist seit Jahrzehnten eine herausragende Charaktereigenschaft der vielfach ausgezeichneten Fotografin Boiselle, was sich auch in den neuen Kalendern und der Fotoagenda in einer großen Motivvielfalt widerspiegelt. Unabhängig von der Rasse handelt es sich um sehr emotionale Fotos mit einer Ausstrahlung, die Kalenderbesitzer nach Einschätzung der Fotografin das ganze Jahr begleiten wird.

Zur Edition gehören ferner Kalender befreundeter Fotografinnen wie Alexandra Evang, deren „Pferdeliebe“ eine Hommage an das besondere Band zwischen Frauen und Pferden darstellt. Einen anderen Ansatz pflegte die Malerin Elise Genest, die die Seele der Pferde mit dem Pinsel eingefangen hat. mey

Info: Weitere Infos unter www.editionboiselle.de

