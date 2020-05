Pfingstgottesdienst auf der Blumenwiese

Speyer.Das Priesterseminar St. German in Speyer liegt ja sehr idyllisch mit viel Grün und Blumenwiesen ringsum. Es feiert an Pfingsten die Gottesdienste im Freien auf der Wiese des Seminars. Die Messen am Sonntag, 31. Mai, und Montag , 1. Juni, beginnen jeweils um 9.30 Uhr.

Sofern das Wetter es zulässt, werden auch die kommenden Sonntagsgottesdienste im Freien auf der Wiese des Seminars stattfinden, ansonsten in der Seminarkirche. Für den Gottesdienst im Freien ist die Maskenpflicht aufgehoben. In der Kirche muss eine Maske getragen werden. Wer am Gottesdienst teilnehmen möchte, muss sich im Büro des Priesterseminars mit Namen, Vornamen, Wohnort, Straße, Telefonnummer und E-Mail-Adresse anmelden per E-Mail an priesterseminar@sankt-german-speyer.de. is

