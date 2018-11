Photovoltaikanlage soll Wasserwerk versorgen

Speyer.Der Aufsichtsrat der Stadtwerke Speyer (SWS) hat eine Gesamtinvestitionssumme von 8,4 Millionen Euro für das Jahr 2019 beschlossen. 3,5 Millionen Euro davon setzen die SWS in den Sparten Strom, Erdgas und Wasser für die Erweiterung und Erneuerung der Netze, Anlagen und Hausanschlüsse ein, heißt es in einer Pressemitteilung.

Im Strombereich fließen 279 000 Euro in die Anschaffung digitaler Messeinrichtungen. Bereits zum 1. Januar werden von den Stadtwerken nur noch moderne Zähler eingebaut. Der nächste Schritt sei die Erweiterung der digitalen Zähler um eine Internetanbindung. „Bei dieser Konstellation spricht man von intelligenten Messsystemen. Mithilfe dieser Systeme können die Stromfresser im Haushalt geortet und über ein Internetportal angezeigt werden“, so SWS-Geschäftsführer Wolfgang Bühring. Ein energieeffizienteres Verbrauchsverhalten sei so möglich.

Zudem soll der Breitbandausbau vorangebracht werden. „In unseren Glasfaserkabeln gibt es keine Leistungseinbußen. Kunden kommunizieren zukünftig mit bester, schnellster Internetqualität“, versprach Bühring. Der Ausbau solle sukzessive – je nach Kundenbedarf – vorangebracht werden. 747 000 Euro werden in den Bereich Fern- und Nahwärmeversorgung investiert. Neben der Erweiterung des Fernwärmenetzes, von Anlagen und Hausanschlüssen (471 000 Euro) sollen innovative Wärmeprojekte (276 000 Euro) weitergeführt oder in Angriff genommen werden. Mittelfristig soll die Fernwärmeversorgung im Bereich Speyer-West erweitert werden.

Elektroladeinfrastruktur ausbauen

2,1 Millionen Euro setzen die SWS für den Ausbau der Photovoltaik ein. 1,6 Millionen Euro davon sollen in zwei Freiflächen-Photovoltaikanlagen investiert werden. Geplant ist die Errichtung einer Anlage zur Eigenversorgung des Wasserwerks-Süd. Eine weitere Anlage ist am Standort Müllberg – zu der bereits bestehenden Freiflächenanlage – vorgesehen, um den Stromeigenbedarf der Kläranlage auf Dauer zu hundert Prozent zu decken. „Photovoltaik ist derzeit die einzige Möglichkeit, in größeren Mengen erneuerbaren Strom im innerstädtischen Raum zu erzeugen, so Bühring.

Auch soll die Elektroladeinfrastruktur in Speyer weiter ausgebaut werden. 100 000 Euro sind vorgesehen für vier E-Ladeschränke für E-Bikes und vier E-Ladestationen. Weiter beschloss der SWS-Aufsichtsrat die Strompreise der Grundversorgung für Privat- und Gewerbekunden zum 1. Januar stabil zu halten und die Konditionen für Sonderverträge um 0,58 Cent pro Kilowattstunde nur geringfügig zu erhöhen. Für die Bewohner eines Einfamilienhauses mit einem Verbrauch von 2800 Kilowattstunden macht die Anpassung 1,36 Euro im Monat aus. Erhöht wurden die Strompreise zuletzt 2014. „Gestiegene Lohn- und Beschaffungskosten bei der Stromversorgung zwingen uns jetzt zu einer Anpassung“, erläuterte Bühring.

Da sich die Sonderverträge – im Vergleich zur Grundversorgung – auf einem wesentlich tieferen Preisniveau befänden, würde die Anpassung dort notwendig. Ein Sondervertrag ist ein wettbewerblicher Energieversorgungsvertrag (im Netzgebiet der Stadtwerke zu günstigeren Konditionen als die Grundversorgung) mit einem Energielieferanten nach Wahl, in diesem Fall mit den Stadtwerken. Sonderverträge haben rund 19 200 Kunden, während 10 200 Kunden in die Grundversorgung fallen. „Nach wie vor bewegen sich die Stadtwerke auf einem niedrigen Preisniveau und gehören zu den günstigsten Versorgern in der Region“, so Bühring abschließend. zg

