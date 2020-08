Picknick bei Wassermusik und Gondelliedern genießen

Speyer.Patrick Siben und seine Stuttgarter Saloniker verwandeln den Alten Hafen am Sonntag, 16. August, um 11 Uhr in eine sympathische Konzertarena, ganz im Stile der großen Klassik-Open Airs. Das Orchester spielt auf dem Musikfloß unter freiem Himmel Wassermusiken und Gondellieder von Barock bis zur Moderne. Man darf der leichten klassischen Muse und der Unterhaltungsmusik der Vollblutmusiker auf dem Wasser lauschen – gerne auch beim Picknick mit der ganzen Familie, kündigt Salonikerchef Patrick Siben in einer Pressemitteilung an.

Das umfangreiche Konzert gliedert sich in drei Teile mit zwei Pausen, in denen das Publikum das mitgebrachte Picknick genießen kann. Mit „Funiculi-Funicula“ wird in italienischer Feststimmung das Konzert eingeläutet. In der ersten Hälfte spielen die Saloniker venezianische Gondellieder von Mendelssohn, Leoncavallo und Amadei. Mit den mondän-melancholischen Walzern „Sur la plage“ und „Barcarole“ von Emile Waldteufel entsteht eine Stimmung wie in einem Fin-de-siécle-Strandbad. Aufregender Höhepunkt ist die Ouverture zur romantischen Oper „Die Matrosen“ von Friedrich von Flotow.

Entspannen mit Händel

In der zweiten Konzerthälfte lassen sich die Musiker zu Klängen der Wassermusik nur so treiben. „Dolce vita“ und „far niente“ greifen um sich. Das einzigartige Werk barocker Unterhaltungsmusik von Händel bekommt im Saloniker-Sound wieder seine ursprüngliche Bedeutung der meisterlichen Entspannung: ein wahrhaft königliches Vergnügen.

Der dritte Teil ist das ausgedehnte Finale mit intimen Klängen der sinfonischen Konzert-Ouvertüre „Die Hebriden“ von Felix Mendelssohn-Bartoldy. Es folgt „Eine Nacht in Venedig“, ein Gipfel italienischer Opernkunst des Wiener Walzerkönigs Johann Strauß. Jetzt kann nur noch Schwanensee von Peter Tschaikowski die Stimmung überhöhen. Und um Zugaben sind die Saloniker nie verlegen.

Grundsätzlich sind Stühle als Sitzmöglichkeiten vorhanden. Das Publikum kann aber auch Picknickdecken mitbringen und auf diesen in der ersten Reihe liegen. Außerdem habe es sich eingebürgert, dass eigene Campingmöbel mit Spitzendecken, Silberbesteck, Servierttenringen und Kerzenleuchtern drapiert werden, was dann ein bisschen wie „Last Night Of The Proms“ aussehe, schildert Patrick Siben: „Alles ist erlaubt! Mit Abstand. In Anstand.“

Einlass ist ab 10.30 Uhr, es besteht Maskenpflicht, wenn der Mindestabstand von 1,5 Metern nicht eingehalten werden kann. Die Maske kann am Platz abgesetzt werden. Dokumentation der Besucher durch Listeneintrag mit Personalien (Anschrift und Datenschutzerklärung) ist verpflichtend. zg

