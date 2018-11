Pippi und Drachenkämpfer

Speyer.Wenn der mutige Ritter David dem furchterregenden Drachen Paroli bietet oder auf dem Dachboden Geister im Nachthemd spuken und der Wind kräftig durch die Ritzen pfeift, warten Ronja, Maya und Hannah, bisweilen mit den Fingern an den Lippen nestelnd, auf den Fortgang der aus der Seemannskiste entsprungenen Geschichte. Das Abenteuer rund um Pippi Langstrumpf wird ihnen lebendig vorgelesen von der jungen Juristin Leonie Zeißler. Nach diesem dankbar aufgesaugten Intermezzo dürfen die drei Fünfjährigen wieder raus in den Garten zum Spielen.

In der nächsten Gruppe kauern sich drei Buben auf der Couch im Regenwurm-Zimmer der protestantischen Kindertagesstätte Kastanienburg neben die Märchen-Tante und schauen auch Elia, Jakob und Till häufig vom Buch auf und gebannt auf Leonies Mund. Die Lehrstuhl-Mitarbeiterin der Deutschen Universität für Verwaltungswissenschaften Speyer gehört seit zwei Jahren zum „Ohrwurm“-Team des Stadtteilvereins Speyer-West und hat die drei Bücher selbst mitgebracht, um sicher zu sein, dass sie die Kinder mit etwas Neuem fesseln kann. Und das gelingt ihr blendend.

Routiniert lässt sie auch Zwischenfragen und Bilderdeutungen der Kinder zu. Als Maya bei der Gespenstergeschichte meint: „Das ist ganz schön gruselig!“, stimmt die Vorleserin zu und erhält so die Spannung. Mit pfiffigen Bemerkungen, wie „da hat er ja das Nachthemd aus der Kiste an“, fällt der fest ins Buch vertiefte Till auf. „Er ist schon sechs und ist reif für die Schule“, erläutert Erzieherin Sandra Eisensteck.

Sechs Frauen bilden zurzeit den Stamm der 2014 gestarteten Vorlese-Initiative „Ohrwurm“. Die meisten sind am 15. bundesweiten Vorlesetag, zu dem jedes Jahr am dritten Freitag im November „Die Zeit“, Stiftung Lesen und Deutsche Bahn Stiftung aufrufen, in den vier Kitas des Stadtteils und in der fünften Klasse der Woogbachschule im Einsatz. Ziel aller ist es, Vorschul- und Grundschulkindern fürs Vorlesen und letztlich das eigene Lesen zu begeistern. Damit Lesen zur Herzenssache wird.

„Wir lesen den Kindern jeden Tag etwas vor“, betont Sandra Eisensteck, die bei den drei Vorlese-Runden aber gerne mal nur Mäuschen spielt und sich daran erfreut, wie aufmerksam die Drei- bis Sechsjährigen den Geschichten um Pippi Langstrumpf und Drachenkämpfer David lauschen. Während die Mädchen am liebsten ein drittes Buch vorgelesen bekommen würden, ist Demian und Valentin nach der Rückkehr in den Garten.

Regelmäßig auf Fortbildung

Sie habe schon ihren Geschwistern immer gerne vorgelesen und in Speyer über Internet auf den beim Büro Soziale Stadt Speyer West angesiedelten Vorleseclub „Ohrwurm“ gestoßen. Hier werden die Aktivitäten terminiert und koordiniert. Um dieses Ehrenamt auch pädagogisch anspruchsvoll auszuüben, treffen sich die Leserinnen regelmäßig zum Gedankenaustausch und besuchen Fortbildungen.

An jedem zweiten Dienstag eines Monats kommen Kindergruppen in das Stadtteilbüro am Berliner Platz, wo sie von jeweils zwei Vorlese-Frauen mit einem vorbereiteten Thema eine Stunde lang an die Kinderbücherwelt herangeführt werden. Und es ist durchaus denkbar, dass sich demnächst auch mal ein Mann um die Aufnahme ins „Ohrwurm“-Team bemühen wird.

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 19.11.2018