Poetische Gestaltung zu Meisterschaft geführt

Anzeige

Speyer.Im Juni 2001 hat die Stadt Speyer den Kulturhof Flachsgasse eröffnet, wo Städtische Galerie und Kunstverein in zentraler Lage ein neues Zuhause fanden. Ergänzt wurde das vielfältige kulturelle Angebot durch die auf dem gleichen Areal befindliche Winkeldruckerey mit angeschlossenem Typographischem Kabinett, in dem die Druckerzeugnisse wechselweise präsentiert werden.

Initiator für die Ausstattung und den Betrieb der Druckwerkstatt war Artur Schütt (Bild). Unterstützt von seiner Ehefrau und kreativen Partnerin Jule sowie einem kleinen Team ehrenamtlicher Helfer leitete der frühere Direktor des Gymnasiums am Kaiserdom und Verfasser mehrerer Bücher sowie zahlreicher anderer Publikationen die Einrichtung bis vor wenigen Wochen.

Am Montag wurden der 1932 in Oberschlesien geborene Werkstattleiter und seine Gattin auf eigenen Wunsch offiziell von der selbst gewählten und mit viel Herzblut ehrenamtlich ausgefüllten Verantwortung entbunden. An der aus Altersgründen erfolgten Verabschiedung durch Oberbürgermeister Hansjörg Eger im Neuen Trausaal des Rathauses konnte der 2003 für sein umfangreiches Gesamtwerk mit dem Pfalzpreis für Literatur ausgezeichnete Artur Schütt wegen kurzfristiger Erkrankung nicht teilnehmen.