Pop-Melodien mit Ironie

Speyer.Er spielte im Rundfunktanzorchester Ehrenfeld für die ZDF-Sendung „Neo Magazin Royale“ und ist am Klavier auf dem aktuellen Album von Pete Doherty zu hören – Albrecht Schrader ist beim neunten Speyerer Liederfest am Samstag, 25. April, um 20 Uhr in der Heiliggeistkirche zu hören, heißt es in einer Pressemitteilung.

Der gebürtige Hamburger Albrecht Schrader ist nicht nur Songwriter und Komponist, sondern auch Arrangeur und Entertainer. Schraders Musik ist Pop jenseits vom Mainstream – genial und mit feinem Humor. Man könnte auch sagen, er besetzt eine Pop-Nische, weil er in seinen Texten und seiner Musik viel Ironie einsetzt. Er wird als „Herr der Töne und des Klaviers“ bezeichnet, der laut Label „mehr versteht von Dur und Moll als der Durchschnittsdeutsche“.

Melancholisch und tanzbar

Seinem Paradeinstrument entlockt der Komponist und Entertainer melancholische Melodien, die sich aber auch einfach in tanzbaren Indie-Pop auflösen können. Seine Texte charakterisiert er selbst mit den Worten: „Das Problem am Kalenderspruch ist der Kalender und nicht der Spruch“. Wahre Worte, perfekt verpackt. Dafür steht Albrecht Schrader, heißt es in der Pressemitteilung abschließend. zg

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 06.03.2020