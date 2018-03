Anzeige

Speyer.Eine neue Ausstellung mit Werken eines „alten Bekannten“ präsentiert die Galerie Kulturraum in der Maximilianstraße 99 vom morgigen Sonntag bis 29. April. Gezeigt werden Bilder von Wolfgang Blanke, dessen Arbeiten seit vielen Jahren einen festen Platz in der Planung der Galeristen Maria Franz und Anton Bronich einnehmen. Die aktuelle Schau wird morgen um 11.30 Uhr mit einführenden Worten von Maria Franz eröffnet.

Die beiden Leidenschaften Kunst und Seefahrt sind prägende Elemente im bisherigen Leben von Blanke, der Seemann bei Hapag-Lloyd war und zeitweise auf einer Segelyacht lebte. Er studierte Kunst an der Akademie der Bildenden Künste in Karlsruhe sowie Kunst, Kunstgeschichte und Werkerziehung an der Universität Mainz.

Als Kunsterzieher wirkte er 20 Jahre am Gymnasium Germersheim. Von 2008 bis 2010 leitet er als Vorsitzender des Berufsverbandes Bildender Künstler Karlsruhe die Geschicke der Vereinigung. Seit August 2017 ist Blanke Mitglied der Produzentengalerie „Galerie H 22“ in Wiesbaden. National und international stellt er seit 1969 aus. Außer in Speyer sind Arbeiten von ihm in diesem Jahr in Mainz, Wiesbaden und Luxemburg zu sehen.