Praktisches Angebot für Familien geht jetzt online

Speyer.Die Abteilung Jugendförderung der Speyerer Stadtverwaltung geht geht jetzt mit einer Spielplatzübersicht online. Wo finde ich den nächsten Wasserspielpatz, einen öffentlichen Basketballkorb oder eine Kleinkinderschaukel? Wer sich diese Fragen in der Vergangenheit gestellt hat, musste in der Domstadt bisher mühsam selbst auf die Suche gehen.

Das muss nun nicht mehr sein! Unter der Leitung von Projektkoordinator Michael Varelmann hat die städtische Jugendförderung in den letztenWochen und Monaten eine umfangreiche Übersicht aller städtischen Spielplätze erarbeitet, die ab sofort online abrufbar ist.

Schnell ein Ersatz greifbar

Gesucht werden kann dabei ganz komfortabel nach eigenen Parametern, beispielsweise nach Stadtviertel, Spielgerät oder Altersgruppen. Bei der Suche nach speziellen Spielgeräten werden beispielsweise alle Spielplätze angezeigt, auf denen ein Basketballkorb oder eine Kleinkindschaukel vorhanden sind. Für Bürgermeisterin Monika Kabs ein echter Mehrwert, nicht nur in Corona-Zeiten: „Die Auflistung ermöglicht es Familien, sollte der Lieblingsspielplatz mal zu voll sein, schnell und einfach eine Alternative in der Nähe und damit vielleicht auch einen neuen Favoriten für sich zu finden.“

Damit die Internetseite gut gefunden wird, gibt es auf jedem der gelisteten Spielplätze einige Aufkleber mit einem QR-Code. Dieser kann mit der Kamerafunktion der meisten Smartphones direkt abgescannt werden, sodass man ohne Umwege auf der Spielplatzübersicht landet.

Gleich mit dabei ist der Link zum Schadensmelder, mit dem festgestellte kleinere und größere Mängel dann schnell und unkompliziert an die richtige Stelle gemeldet werden können. Spielplätze in Kitas und Schulen sind in der Übersicht jedoch nicht enthalten, da diese Plätze nicht jederzeit öffentlich zugänglich sind.

„Auf ein Bewertungssystem haben wir bewusst verzichtet“, erläutert Steffen Schwendy, der als Leiter der Abteilung Grünflächenplanungfür die städtischen Spielplätze zuständig ist. „Der Zustand eines Platzes ist oft nur eine Momentaufnahme und kann leicht durch die Besucher und ihre Hinterlassenschaften beeinflusst werden. Anhand der Fotos können sich die Nutzer selbst ein Bild machen und entscheiden, welchen Platz sie mit der Familie am liebsten besuchen wollen“, so Schwendy weiter.

Tina Hecky, Koordinatorin der Familienbildung, freut sich, dass die Spielplatzübersicht durch das Preisgeld, das sie mit ihrem Projektteam beim Wettbewerb der Initiative „Familie – ein starkes Stück“ gewonnen hat, finanziert werden konnte.

Info: Zu finden ist die Spielplatzübersicht online unter www.jufö.de/service/spielplaetze.html

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 19.09.2020