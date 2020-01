Praxis ist besonders wichtig

Speyer.Ob für die private Pflege zu Hause, im Pflegeheim oder bei einem ambulanten Pflegedienst: dem ausgebildeten Pflegediensthelfer stehen vielseitige berufliche und ehrenamtliche Einsatzmöglichkeiten offen. Denn immer mehr ältere Menschen sind auf professionelle Hilfe angewiesen, heißt es in einer Pressemitteilung.

Die Zahl der Pflegebedürftigen in Deutschland belief sich Ende 2018 auf rund 3,7 Millionen Menschen – ein Anstieg von rund 80 Prozent gegenüber der Jahrtausendwende. Laut Prognose des Statistischen Bundesamtes wird die Zahl der Pflegebedürftigen auch künftig weiter steigen: Bis zum Jahr 2050 sagen Experten einen Anstieg auf rund 5,9 Millionen pflegebedürftige Menschen voraus. Im gleichen Jahr könnte auch die Anzahl der über 80-Jährigen auf den Rekordwert von 9,9 Millionen Bundesbürger steigen.

Der Malteser Hilfsdienst in Speyer bietet eine 120-stündige Ausbildung zum Pflegediensthelfer an. Die Inhalte sind dabei vielfältig: Die Teilnehmer lernen grundlegende Erste-Hilfe-Maßnahmen und erhalten Informationen, wie sie Pflegebedürftige aktivieren und mobilisieren können. Zudem können sie nach dem Kurs Hilfestellung bei der Körperpflege und Hygiene sowie bei der Ernährung geben. Einen Schwerpunkt setzen die Malteser auf die Vermittlung praktischer Fähigkeiten. Um die Kenntnisse zu vertiefen und anzuwenden, schließt sich an die Ausbildung ein 80-stündiges Praktikum in einer Pflegeeinrichtung an.

Angebot wird gefördert

Die Ausbildung wird – je nach Voraussetzungen der Teilnehmer – von der Agentur für Arbeit und den Jobcentern über einen Bildungsgutschein unterstützt. Außerdem fördert das Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Familie und Frauen die berufliche Weiterbildung von Teilnehmern aus Rheinland-Pfalz unter bestimmten Voraussetzungen über den „Quali-Scheck“. Auch eine Unterstützung vom Bundesministerium für Bildung und Forschung ist für einen bestimmten Personenkreis möglich. Dazu beraten die Malteser gerne.

Der nächste Tageskurs zum Pflegediensthelfer findet von Mittwoch, 26. Februar, bis Dienstag, 24. März, immer montags bis freitags, von 8.30 bis 13.30 Uhr beim Malteser Hilfsdienst in Speyer statt. zg/caz

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 23.01.2020