Preise für den Freizeitspaß steigen an

Speyer.Die Stadtwerke investieren 800 000 Euro in eine neue Netzleitstelle, um die komplexen Anforderungen an die Energieversorgung auch zukünftig erfüllen zu können. Den Beschluss fasst der SWS-Aufsichtsrat in seiner Sitzung unter Vorsitz von Oberbürgermeister Hansjörg Eger.

Die moderne Netzleitstelle soll die gesamte Versorgung und Entsor-gung in den Bereichen Strom, Erdgas, Wärme, Wasser, Abwasser, Kläranlage und Gebäudeleittechnik steuern und überwachen. „Im Normalbetrieb werden unsere Kunden davon nicht viel merken. Sie profitieren jedoch von höchster zeitgemäßer Sicherheit und Zuverlässigkeit“, betonte SWS-Geschäftsführer Wolfgang Bühring. Im Notfall könnten die Stadtwerke jetzt noch zielgerichteter handeln und Störungen schneller beheben. Zudem würden durch den Umstieg auf die erneuerbaren Energien und die E-Mobilität hohe Anforderungen an die Steuerung und Optimierung der Stromnetze gestellt, die es zu bewältigen gelte, so Bühring.

Erste Erhöhung seit elf Jahren

Auch stimmte der Aufsichtsrat einer Erhöhung der Bad-Eintrittspreise für das Sport- und Erlebnisbad Bademaxx um rund zehn Prozent zu. Ab Januar sollen die neuen Konditio-nen gelten. „Seit der Eröffnung vor elf Jahren werden die Eintrittspreise für Hallen- und Freibad zum ersten Mal erhöht“, erläuterte Bühring. Betroffen seien Stunden-Karten, Saisonkarte, Gruppentarife und Kursgebühren. So steige etwa die ZweiStunden-Karte für Erwachsene von 3,80 auf 4,20 Euro. Die Freibad-Saisonkarte für Erwachsene erhöhe sich von 90 auf 100 Euro. Preise für Tageskarten sowie Familienkarten blieben konstant, so Bühring.

In der Sauna werden die Drei-Stunden-Karte und die Tageskarte um jeweils einen Euro auf 14 Euro beziehungsweise 17 Euro angepasst. Die Saunapreise wurden zuletzt 2011 – nach der Eröffnung der Panoramasauna – um 1 Euro erhöht. „Die Anpassung ist moderat gehalten, aber wirtschaftlich erforderlich“, informierte Bühring. Mit den höheren Einnahmen soll den gestiegene Personal- und Betriebskosten Rechnung getragen werden.

Jede Menge Aktionen für die jungen Badegäste sind heute angesagt. Von 13.30 bis 17 Uhr laufen die vielen bunten Aktionen. Kinder und Jugendliche dürfen ihre eigenen Bade- und Schwimmspielsachen mitbringen. Kleine und große Badegäste zahlen lediglich den regulären Eintrittspreis. zg

