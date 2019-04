Premium Plus für die Pfalz

Speyer/Neustadt.Das kann sich sehen lassen. Jetzt haben die beiden großen Fitness- und Wellness-Center von Pfitzenmeier in Speyer und Neustadt auch jeweils einen Aquadome bekommen und steigen damit in die Reihe der Premium-Plus-Resorts auf. Damit können jetzt die Mitglieder der Schwetzinger Unternehmensgruppe aus fünf Resorts in Karlsruhe, Bensheim, Schwetzingen, Speyer und Neustadt wählen, wo sie das besonders gelenkschonende Kursangebot nutzen können.

Viele hundert Mitglieder schauten alleine am Eröffnungswochenende in Speyer und Neustadt vorbei, um die Erweiterung kennenzulernen. In den 2004 (Neustadt) und 2007 (Speyer) eröffneten Fitness- und Wellness-Resorts war in Modulbauweise schon damals die Möglichkeit für die Ergänzung durch die Wasserfläche eingeplant worden, die nun verwirklicht wurde.

Firma Hornbach hatte Vertrauen

Bei der Eröffnung des Aquadomes in Neustadt erinnerte Firmeninhaber Werner Pfitzenmeier an die Anfänge hier im Hornbach-Areal. „Es war unser erster Schritt in die Pfalz und wir sind heute noch sehr dankbar und glücklich darüber, dass damals die Firmenleitung von Hornbach und die Stadtverwaltung uns den Zuschlag gegeben haben. Es gab schließlich bundesweit tätige Mitbewerber“, erzählt er. Inzwischen hat sich das Gewerbegebiet ringsum kräftig weiterentwickelt, ein Cineplex-Kinocenter und ein Decathlon-Markt sind als neue Nachbarn hinzugekommen. Und auch in Speyer ist das nun schon die zweite Erweiterung, die in dem sehr gut frequentierten Resort vorgenommen wird.

Gerade für Mitglieder, die Gelenkprobleme haben, ist der Aquadome eine Wohltat: Hier können sie Übungen machen, die an Land nicht oder nur mit Einschränkungen möglich sind und so kann der Bewegungsapparat wichtige Funktionen erhalten oder wiedererlangen.

Auch das komplett im Umbau befindliche Resort am Mannheimer City-Airport und das neu geplante Pfitzenmeier Premium Plus Resort in der Heidelberger Bahnstadt werden einen solchen Aquadome erhalten, so dass die Metropolregion flächendeckend ausgestattet sein wird, kündigt Werner Pfitzenmeier im Gespräch mit unserer Zeitung an.

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 03.04.2019