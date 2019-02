Projektteam sucht Paten für Maximilianstraße

Speyer.Im Sommer wird sich ein „Grynes Band“ durch das Zentrum der Domstadt ziehen – mit 120 bunt bepflanzten Gefäßen, die mit kulturellen, künstlerischen und gärtnerischen Ideen verwoben sind. „Alles wird gryn“ ist das Motto auf den Straßen und zahlreichen Aktionsflächen vom Speyerer Bahnhof bis zum Festplatz und vom Kaiserdom bis zur Gedächtniskirche, schreibt die Stadt in einer Pressemitteilung. Die unübliche Schreibweise mit Y ergibt sich daher, dass die Straßen des „Bandes“ auf dem Stadtplan eben jenen Buchstaben formen.

Knapp fünfzig Interessenten haben sich bereits bei der Projektgruppe gemeldet und Patenschaften für die Pflanzenkästen angemeldet. Schulen, Vereine und Privatpersonen wollen mitmachen. Aber die Stadt sucht noch weitere Paten, insbesondere Ladengeschäfte und Anlieger der Hauptstrecke des „Grynen Bandes“ zwischen Bahnhof, Hirschgraben, Wormser Straße, Maximilianstraße und Festplatz. „Das Interesse ist da“, sagt Pressesprecher Matthias Nowack, „aber für die Maximilianstraße und die Wormser Straße können wir uns weitere Beteiligungen vorstellen“.

Blumen, Gräser und Kräuter

Die Stadtgärtnerei stellt die mit Grund befüllten Pflanzenkübel kostenlos zur Verfügung, heißt es weiter in der Mitteilung. Sie messen 1,10 mal 0,59 mal 0,65 Meter. Was später in ihnen wachsen soll, dazu gibt es keine Vorgabe. Paten können die Behältnisse vor ihrer Haustür beziehungsweise vor dem eigenen Geschäft nach eigenen Vorlieben bepflanzen und sollen beim Bewässern im Verlauf des Sommers unterstützen. Ein erfahrener Gärtner aus dem Projektteam kann aber bei Bedarf auch bei der Bepflanzung beraten. So soll eine Vielfalt von Blumen, Gräsern und Kräutern im kommenden Sommer im Zentrum von Speyer erblühen.

Zehn große Winterpflanzgefäße stehen bereits als Vorboten des „Grynen Bandes“ am Festplatz, vor dem Stadthaus, an der Gedächtniskirche und am Adenauerpark. Am Freitag, 17. Mai, soll der offizielle Startschuss für das Projekt auf der „grynen“ Bühne vor dem Historischen Rathaus fallen. Die Aktion endet am Sonntag, 29. September.

Ein künstlerisches und kulturelles Programm im Adenauerpark, auf dem Guido-Stifts-Platz, im Kulturhof Flachsgasse und vor dem Historischen Rathaus wird derzeit zusammengestellt, heißt es abschließend in der Mitteilung. Ziel der Aktion ist es, die touristischen Laufwege sichtbar zu machen und Besucher wie Bürger auf das kulturelle Programm hinzuweisen. zg

