Protest: 75 Jahre Atomwaffen sind genug

Speyer.Die Zerstörung der japanischen Städte Hiroshima und Nagasaki durch zwei Atombomben jährt sich zum 75. Mal. Die Dompfarrei Pax Christi möchte aus diesem Anlass des Leids der Opfer gedenken. Sie möchte aber auch auf die fortdauernde Gefährdung des Friedens durch Atomwaffen aufmerksam machen und zur Diskussion von Wegen der Friedenssicherung einladen. Die Dompfarrei schließt sich nach einem Beschluss ihres Pfarreirats der Forderung nach einer weltweiten Ächtung von Atomwaffen an.

Das Gedenken im Gebet beginnt die protestantische Gesamtkirchengemeinde mit dem meditativen Friedensgebet am Donnerstag, 6. August um 19 Uhr in der Gedächtniskirche, am Jahrestag des Abwurfs der ersten Atombombe auf Hiroshima.

Am Samstag, 8. August, hält die Dompfarrei Pax Christi am Vorabend des Jahrestags der Zerstörung von Nagasaki von 17 bis 1 Uhr eine Friedenswache vor dem Dom. Wer dazustoßen möchte, ist eingeladen, gemeinsam zu beten, Friedenslieder zu hören und seine Friedensvisionen mit anderen zu teilen.

Steine aus allen Kontinenten

Am Sonntag, 9. August, beginnt um 11 Uhr, zur Stunde des Abwurfs der Atombombe auf Nagasaki, ein Friedensgottesdienst in der Kirche St. Bernhard. Die Messfeier leitet Pfarrer Dr. Patrick Asomugha. Unter der Kirche wird in der Pax-Christi-Kapelle Erde aus Nagasaki aufbewahrt. Sie gehört zu einer Sammlung von Steinen und Erde von allen Kontinenten, mit der die Konflikte der Welt und die Hoffnung auf Frieden präsent gehalten werden. Gottesdienstteilnehmer werden gebeten, sich im Pfarrbüro anzumelden. Bei allen Veranstaltungen gelten besondere Corona-Schutzmaßnahmen. Zur Online-Veranstaltung „75 Jahre Atomwaffen – (k)ein Auslaufmodell?!“ laden am Mittwoch, 19. August, um 19.30 Uhr das Forum Katholische Akademie und Pax Christi, Diözesanverband Speyer, ein. Die Diskussion leiten Thomas Zuche von der Arbeitsgemeinschaft Frieden Trier und Horst-Peter Rauguth, geistlicher Beirat von Pax Christi Deutschland.

Information: KEB Diözese Speyer, Telefon 06232/10 21 80, Katholische Akademie Rhein-Neckar, Telefon 0621/5 99 91 62. Anmeldung unter www.heinrich-pesch-haus.de/veranstaltungen/75-Jahre-Atomwaffen. zg

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 05.08.2020