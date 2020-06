Protest gegen Einschränkungen

Speyer. Der für den späten Samstagnachmittag auf Internetplattformen angekündigte Autokorso angeblicher Corona-Rebellen fand nicht statt. Insofern verlebten die Mitarbeiter des Kommunalen Vollzugsdienstes, die in Erwartung zahlreicher Autos am Bischöflichen Palais beim Domplatz Position bezogen hatten, einen ruhigen Nachmittag. Auch weil eine offiziell angemeldete und ab 15.30 Uhr auf dem Domvorplatz durchgeführte „Mahnwache für Frieden, Freiheit und Wahrung des Grundgesetzes“ friedlich verlief.

Mindestens so heftig wie die über den Domplatz fegenden Sturmböen waren die Vorwürfe von drei Rednern über die von den Regierungen erlassenen Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Krise. Organisator Alexander Schildknecht (kleines Bild) rief den circa 50 Teilnehmern zu, man befinde sich nicht mehr am Anfang einer Notsituation. Die Maßnahmen würden die persönliche Freiheit einschränken und zur Spaltung der Gesellschaft beitragen. Schuld gab der Sprecher vor allem den politisch Verantwortlichen und den öffentlich-rechtlichen Medien, für die er unabhängige Kontrollmechanismen forderte. Aus dem nach Auskunft von Schildknecht losen Zusammenschluss parteiunabhängiger Bürger brandete immer dann Beifall auf, wenn die Ausführungen an Schärfe zunahmen. Auch als der Sprecher ihnen zurief, „Tausende Existenzen werden zerstört. Wer jetzt noch von Notstand redet, der lebt in einer anderen Welt oder hat möglicherweise profitorientierte Interessen!“

Die als Gastrednerin aus Worms angereiste Sozialpädagogin Julia Bohn forderte statt der aktuellen Lockerungen die sofortige Beendigung aller einschränkenden Maßnahmen. Aus Sicht einer Mutter und Pädagogin in der Kinder- und Jugendhilfe sprach sie davon, dass bei den Kindern inzwischen die Nerven blankliegen würden und sie große Angst hätten, sich mit dem vermeintlich tödlichen und überzogen bewerteten Virus zu infizieren oder gar sterben zu müssen. Diese Epidemie sei jedoch von Anfang an mit einer Grippewelle vergleichbar, schloss Bohn und forderte die Umstehenden auf, weiter zu solchen Kundgebungen zu gehen, „damit wir wieder in Freiheit leben können!“

Infektionsrisiko geleugnet

Das nach wie vor ein hohes Infektionsrisiko bestehe, bezeichnete als letzte Sprecherin Katrin Kessler, Ärztin für Allgemeinmedizin und Diabetologie aus Hassloch, als glatte Lüge. Sie wies unter anderem darauf hin, dass viele ihrer Patienten unter der Maske leiden würden. Nicht überall stießen die Ausführungen auf ungeteilte Zustimmung. So stufte ein zufällig vorbeikommender kirchlicher Würdenträger das Gehörte als „ideologische Verblendung“ ein. Wie einseitig die Ausführungen waren, lässt sich an einem obskur anmutenden Beispiel nachvollziehen. Mit dem Hinweis auf die Ermittlung von Fallzahlen meinte Organisator Alexander Schildknecht, „wenn ein Fallschirmspringer ohne Fallschirm aus dem Flugzeug springt und sein Leichnam positiv auf Corona getestet wird, ist er Teil der Statistik“. Unerwähnt blieb, warum ein Fallschirmspringer ohne Fallschirm aus dem Flugzeug springen sollte und wieso sein zerschmetterter Leichnam ausgerechnet nach so einem Vorfall auf Corona getestet werden sollte. mey

© Schwetzinger Zeitung, Sonntag, 07.06.2020