PSD Bank fördert Sporthalle

Speyer.Die Stadt Speyer darf sich über einen Sponsor freuen: Die PSD Bank Karlsruhe-Neustadt tritt als Förderer der Mehrzweckhalle in Speyer-Nord auf, die nun „PSD Bank-Halle“ heißen soll. Der Stadtrat stimmte dem Abschluss eines Sponsoringvertrags zu.

Im Rahmen ihres Geschäftsbetriebs fördert die Bank den Sport in ihrer Heimatregion, wie bisher beispielsweise schon das Speyerer Basketballteam BIS Baskets. Nun sind sie zudem Namensgeber der Spiel- und Trainingsstätte eben jener Sportmannschaft.

Volker Staege, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der hiesigen PSD Bank, betont: „Wir freuen uns, gerade auch in schwierigen Zeiten, den BIS Baskets und der Stadt Speyer als verlässlicher Partner zur Seite stehen zu können. Die Förderung des regionalen Sports ist uns seit jeher ein Herzensanliegen und wird es auch in Zukunft bleiben.“

Oberbürgermeisterin Seiler freut sich über die Zusammenarbeit mit dem jetzigen Namensgeber der Halle, die zunächst auf zehn Jahre angelegt ist. „Mit der PSD Bank konnte die Stadt einen starken Partner gewinnen, dessen Unternehmensphilosophie hinsichtlich Teamgeist, Fairness und Ehrgeiz optimal zum Sport und damit zum Zweck der Halle in Speyer-Nord passt.“

Sportdezernentin Monika Kabs ist überzeugt, die Förderung dieser öffentlichen Einrichtung in die richtigen Hände gegeben zu haben: „Mich beeindruckt vor allem das Engagement, mit dem die Bank in Nordbaden und der Pfalz neben dem Breiten- und Spitzensport den heimischen Nachwuchs stärkt. Die Stadt kann mit Abschluss des Vertrags die Ausstattung der Sporthallen verbessern und eine Finanzierungsgrundlage für den Sport in Speyer schaffen und die Parameter entsprechend ausbauen.“ zg

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 10.12.2020