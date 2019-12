Punsch zwischen Dom und Altpörtel

Speyer.Die Speyerer können von ihrem Weihnachtsmarkt nicht genug bekommen. Deshalb dauert der Treff von Kunsthandwerk und Kulinarik zwischen dem romanischen Kaiserdom und dem mittelalterlichen Stadttor „Altpörtel“ auch nicht etwa bis Heiligabend, sondern weit darüber hinaus bis zum 6. Januar, wenn der kirchliche Feiertag „Heilige Drei Könige“ das neue Jahr einläutet. Höhepunkt vor den Feiertagen ist am 18. Dezember, 19.30 Uhr, das Licht-, Musik- und Feuerwerksspektakel „Altpörtel in Flammen“.

Dann werden von dem 55 Meter hohen ehemaligen Stadttor glitzernde Silbersterne, verspielte Goldregen, farbenprächtige Raketen und ein spektakulärer Wasserteppich von der Balustrade des mächtigen Gebäudes herab die Maximilianstraße verzaubern. Erstmals in diesem Jahr stand das „Altpörtel“ am 3. Dezember in Flammen – einige Tausend Menschen am Fuß des funkelnden Stadttores waren begeistert.

Der Speyerer Weihnachtsmarkt lebt von seinem beeindruckenden Ambiente: Auf der einen Seite der imposante Kaiserdom, das größte romanische Bauwerk der Welt, am anderen Ende der von alten Häusern gesäumten Maximilianstraße der wuchtige Stadtturm „Altpörtel“, dazwischen das „Neue Kaufhaus“ – die „Alte Münz“ – und gegenüber das barocke Rathaus. Chöre und Musikgruppen sorgen für die rechte Weihnachtsstimmung in dem fröhlich-bunten Ensemble von Kunsthandwerkermarkt und Imbissbuden, Schlittschuhbahn und Kinderbackstube. Die Stadt Speyer, in der einst das Reichskammergericht seinen Sitz hatte, ist international weit vernetzt, Das kann man im Foyer des Rathauses beobachten, wo sich die sechs Speyerer Partnerstädte Spalding, Ravenna, Gniezno, Chartres, Kursk und Yavne sowie der afrikanischen District Impala (Ruanda) präsentieren. Im Rathaus-Innenhof und im Kulturhof Flachsgasse stellen nationale und internationale Kunsthandwerker und Künstler ihre Schöpfungen vor – jeweils freitags von 16 bis 20 Uhr sowie an Samstagen und Sonntagen von 11 bis 20 Uhr.

Der Speyerer Weihnachtsmarkt ist normalerweise jeden Tag zwischen 11 und 21 Uhr ein Treff für Jung und Alt – aber es gibt auch Ausnahmen: Geschlossen ist der Markt am ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag. An Heiligabend kann man ein letztes Geschenk zwischen 10 und 13 Uhr an den Buden ergattern – an Silvester das Jahr zwischen 11 und 15 Uhr ausklingen lassen.

Am 1. Januar geht’s dann von 13 bis 21 Uhr weiter und an den folgenden (letzten) fünf Tagen wieder von 11 bis 21 Uhr. Ab dann heißt es warten auf den nächsten Weihnachtsmarkt 2020.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 12.12.2019