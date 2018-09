Radtour für Singles in die Rheinauen

Speyer.Die katholische Erwachsenenbildung Diözese Speyer lädt am Samstag, 8. September, in der Veranstaltungsreihe „AlleinLebensART“ zu einer Radtour nach Germersheim und einer Nachenfahrt auf dem Altrhein ein.

Treffpunkt für Singles und Alleinlebende ist um 9.30 Uhr an der Dominfo. Um 13 Uhr startet dann unter sachkundiger Führung die Entdeckungsreise im Nachen durch die Tier- und Pflanzenwelt des einzigartigen Naturschutzgebietes der Rheinauen. Im Anschluss gibt es Gelegenheit zur Einkehr, bevor es zurück nach Speyer geht. Der Kostenbeitrag für die Nachenfahrt beträgt 10 Euro. Anmeldung per Telefon 06232/10 21 80 oder E-Mail an keb@bistum-speyer.de. zg

