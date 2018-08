„Rammstein“ lässt grüßen

Speyer.„Feuer frei“ heißt es am Samstag, 25. August an der Halle 101 im Rheinhafen: Die Band „Brandstein“ bringt ihre legendäre Rammstein-Show nach Speyer. Damit veranstalten die Musiker nach Rammstein-Vorbild mit dem Rockmusikerverein ein großes Open-Air-Konzert. Bekanntlich legen die Musiker um Sänger Till Kaufmann größten Wert auf die musikalische Umsetzung des Rammstein-Sounds und erreichen dabei stets eine unvergessliche Show in Anlehnung an ihre Vorbilder. In Sachen Feuersbrunst darf der geneigte Headbanger ebenfalls gespannt sein: Die Band hat den Pyrotechnik-Profi Andreas Köhl verpflichtet. Das Konzert hat einen ganz besonderen Hintergrund: Die sieben Musiker werden Abschied nehmen. Es wird das letzte Konzert der Band.

Aber das ist noch nicht alles: Mit an Bord sind zwei Lokalmatadoren, die den Besuchern einheizen werden: „Mörder One – Die Speyrer Mötörhead-Tributeband“ und „Die Feebles“ mit Punk’n’Roll vom Feinsten. Einlass ist um 19 Uhr, der Eintritt kostet im Vorverkauf 15, an der Abendkasse 20 Euro. Karten gibt es im Kundenforum unserer Zeitung, Telefon 06202/20 52 05. zg

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 21.08.2018