Anzeige

Speyer.Das Start-up-Unternehmen „Sturmkind“ und sein „Drift-Racer“, ein ferngesteuertes Rennauto mit realistischen Fahreigenschaften, sind eine echte Erfolgsgeschichte: Anfangs noch ein reines Nischenprodukt hat es der „Drift-Racer“ mittlerweile zu deutschlandweiter Bekanntheit gebracht – nicht zuletzt durch seinen Auftritt in der Erfindershow „Das Ding des Jahres“ im Februar. In einem Gewinnspiel hat die Volksbank Kur- und Rheinpfalz nun einen der kleinen Flitzer verlost. Gewinner Tobias Schlegel aus Haßloch nahm in der Speyerer Hauptstelle der Volksbank seinen „Drift-Racer“ entgegen – und konnte ihn natürlich auch gleich ausprobieren.

Der „Drift-Racer“ ist ein innovatives Spielkonzept made in Speyer: Martin Müller, Gründer des Start-ups und Chefentwickler, hat mehrere Jahre an seiner Erfindung getüftelt und unzählige Arbeitsstunden in den Bau von Prototypen, die Entwicklung der „Drift“-App und das mittlerweile patentierte Mechanik-Konzept des „Drift-Racer“ gesteckt. Die Firmenkundenabteilung der Volksbank Kur- und Rheinpfalz hat Müllers Start-up von Beginn an unterstützt.

Tipps und Tricks vom Erfinder

Mit hilfreichen Tipps und Tricks des „Drift-Racer“-Chefentwicklers Müller, der bei der Preisübergabe vor Ort war, konnte Gewinner Tobias Schlegel seinen „Drift-Racer“ direkt testen.