Raum für Begegnungen

Speyer.Anlässlich des Welt-Alzheimertags lädt das Geriatrische Zentrum am Diakonissen-Stiftungs-Krankenhaus für Samstag, 21. September, zu einer Infoveranstaltung ins Mutterhaus der Diakonissen ein: Um 17 Uhr zeigt das Theater in der Kurve Hambach im Fliedner-Saal das Stück „Du bist meine Mutter“ von Joop Admiral. Bereits ab 15.30 Uhr stehen Experten an Infoständen im Foyer des Mutterhauses für Gespräche und Fragen rund ums Thema Demenz zur Verfügung.

Weltweit sind über 46 Millionen Menschen von Demenz betroffen, davon etwa 1,7 Millionen in Deutschland, heißt es in einer Pressemitteilung. Unter verschiedenen Formen ist Alzheimer die bekannteste. Seit 1994 finden am 21. September weltweit Veranstaltungen statt, um die Gesellschaft auf Menschen, die an Demenz leiden, und deren Angehörige aufmerksam zu machen.

Poetisch, lustig und unsentimental

„Mit unserer Veranstaltung möchten wir Raum und Zeit für Begegnungen schaffen“, sagt Dr. Nikolai Wezler, Chefarzt Innere Medizin/Geriatrie am Diakonissen-Stiftungs-Krankenhaus. „Wir freuen uns, dass wir so viele Partner und das Theater in der Kurve gewinnen konnten. So können sich die Besucher auf unterschiedliche, durchaus unterhaltsame Weise dem Thema nähern.“

Das Ein-Mann-Stück in der Inszenierung von Hedda Brockmeyer beleuchtet in 80 Minuten den Umgang mit der Krankheit – poetisch, lustig und unsentimental. Mit Informationsständen sind außer dem Geriatrischen Zentrum die Pflegestützpunkte, die Alzheimer Selbsthilfegruppe, das Netzwerk Demenz und das Netzwerk Kultur und Demenz, der Malteser Hilfsdienst sowie das Autorisierte Zentrum für Validation Wachenheim und das Seniorenzentrum Haus am Germansberg vertreten. zg

