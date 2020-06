Regeln sind derzeit kaum zu erfüllen

Speyer.Die politisch Verantwortlichen in Speyer und die Stadtwerke als Betreiber des Bademaxx wurden von der Ankündigung einer möglichen Freibadöffnung am 27. Mai völlig überrascht, heißt es in einer Mitteilung zusätzlich zu unserem Bericht in der letzten Ausgabe.

Nach dem Hygieneplan ist durch den Badbetreiber sicherzustellen, dass das geltende Abstandsgebot durch die Badegäste stets eingehalten wird. Diese Regelung ist aus Sicht des Betreibers praktisch nicht erfüllbar. Man müsste eine übermäßige Anzahl Ordner im Bad einsetzen. Zudem dürften Menschen mit Erkältungssymptomen nicht ins Bad gelassen werden. Das Kassenpersonal sei jedoch nicht medizinisch geschult, um eine solche Untersuchung der Gäste durchzuführen. jüg

