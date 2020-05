Speyer.Zugegeben – ich hab’s nicht mehr ausgehalten! Als klar war, dass die Gastronomie in Speyer am Mittwoch wieder aufschließt, habe ich meine Lieblingslokale durchtelefoniert und Gerd Gronau hatte Erbarmen mit mir. Der Betreiber der Weinstube „Schwarzamsel“ sichert mir einen Tisch für vier Personen zu. Und er nimmt gleich die ganzen Daten auf, denn es wird ja jetzt registriert getrunken und gegessen. Keine Rede mehr von Europäischer Datenschutzverordnung und dem ganzen Quatsch, mit dem wir uns zu „Friedenszeiten“ beschäftigen mussten. „Wollt ihr um 17.30 oder um 19.30 Uhr kommen?“, war dann noch die Frage, denn mit weniger Tischen muss er jetzt zweischichtig fahren.

Ich fühlte mich so richtig klasse, als ich einem befreundeten Ehepaar anrufen und die beiden Plätze an unserer Seite anbieten konnte. Natürlich sagten sie zu. Auch sie gieren danach, mal wieder irgendwo einkehren zu dürfen und nicht selbst kochen zu müssen. Und schließlich ist die „Schwarzamsel“ geradezu berühmt für ihre leckeren Rumpsteaks.

Nun muss man wissen, dass die Speyerer Weinstuben meistens mit Sitzbänken und langen Tischen ausgestattet sind. Das ist jetzt unpraktisch, denn zwischen den Tischen müssen 1,5 Meter Abstand bleiben. Also stellte Gerd um und wo sonst eng gedrängt zusammengesessen wird, wirkt der Raum jetzt etwas leer.

Dass der Gerd und seine Frau Mund-Nase-Masken tragen hindert sie ein wenig, die üblichen Sprüche mit den Gästen zu machen, die halt auch Teil der Speyerer Weinstuben-Kultur sind.

Es hat lecker geschmeckt, das Lokal war schon um 22 Uhr leer, wir hatten drei Schorle und schöne Gespräche intus. Hoffentlich werden Schorle und Fleischbatzen nicht aufgeschrieben und an Polizei und Krankenkasse gemeldet! Aber Scherz beiseite – das Ganze erinnerte ein wenig an die streng geregelten gastronomischen Tage in der DDR.

