Reise ins Mittelalter

Speyer.Viele Kinder haben sie als Leibgericht: die Maultasche. Mit der legendären Erfindung dieses schwäbischsten Gerichts begeben sich die Besucher des Kinder- und Jugendtheaters am morgigen Sonntag um 15 Uhr in eine ferne Zeit und hinter dicke Klostermauern. Olli macht mit seiner Klasse einen Ausflug nach Maulbronn. Er bleibt bei der Führung durchs Kloster zurück und wird in einem Saal eingeschlossen.

Keiner hört sein Rufen, es wird dunkel und kalt – Olli schläft ein; und macht eine Reise in die Vergangenheit, auf der er im mittelalterlichen Kloster geheimnisvollen Vorgängen auf die Spur kommt. Die Zuschauer werden damit in die ganz eigene Welt des Mittelalters entführt.

Der Eintrittspreis beträgt 9 Euro (ermäßigt 7 Euro, Fördermitglieder 6 Euro). Aufgrund der Renovierung des Alten Stadtsaals weicht das Kinder- und Jugendtheater in dieser Spielzeit in die Heiliggeistkirche, Johannesstraße 6, aus. zg

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 26.01.2019